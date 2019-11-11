"Железный человек" в Харькове: на многоэтажке появился огромный мурал (Фото)

Новости культуры:Изображение культового героя комиксов из серии фильмов киностудии Marvel появилось на многоэтажке по ул. Академика Павлова, 130.

Площадь мурала составляет около 200 квадратных метров. Работа выполнена фасадными акриловыми и аэрозольными красками. Подготовкой фасада дома занимались городские коммунальные службы Харькова. Работу очень хорошо встретила молодежь, потому что район выглядит интереснее.

Кроме того, мурал, который находится на Салтовке (большой жилой массив в Харькове, - ред.) в хорошую погоду видно практически из другого района, со спуска Жилярди.

По словам художника Сергея Калмыкова, до сих пор в Украине еще не рисовали героев комиксов в таком масштабе. Художник надеется, что весной, когда позволит погода, сможет украсить город целой серией героев вселенной Marvel.

Как сообщили в городском совете Харькова, проект реализуется в рамках "Бюджета участия": харьковчане в мобильном приложении голосовали за различные идеи улучшения общественного пространства, самые лучшие финансируют из городского бюджета.