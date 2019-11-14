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Dancers & Dogs: забавная фотосессия, где собаки танцуют лучше балерин

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Dancers & Dogs: забавная фотосессия, где собаки танцуют лучше балерин
13:41 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры:Необычная идея посетила супружескую пару профессиональных фотографов из Сент-Луиса.

  • 1

    У Келли Пратт и Яна Крейдиха получилось объединить несовместимое: такое особое утончённое искусство как балет и таких непосредственных и игривых животных как собаки, в одной фотосессии. Результат превзошёл ожидания не только самих фотографов, но и всех участников этого действа.

    Фотографы Келли Пратт и Ян Крейдих (Kelly Pratt & Ian Kreidich) работают с местной балетной труппой, сопровождая их по всей стране, во всех поездках и гастролях. Они коммерческие фотографы, специализирующиеся на танцевальной фотографии и фотографии в движении. В начале 2017 года Келли Пратт пришла в голову необычная идея: попробовать сфотографировать профессиональных танцоров с собаками. Ян Крейдих не очень понимал как такое можно воплотить, это казалось ему абсолютно невыполнимым. Объединить в одном кадре тонкое искусство профессионального балета и постоянно хаотично двигающихся весёлых животных - это выглядело невозможным! Но идея настолько запала в душу обоим, что они решили всё-таки попробовать.

    Во время работы над фотосессией все сдружились.

  • 2

    Часто танцоры снимались со своими питомцами.

    Первое, почти случайно сделанное, фото танцовщика Эрика и английского бульдога Бакстера, покорило сердца фотографов. Так появился проект DANCERS & DOGS (танцовщики и собаки).

  • 3

    Уже после первой сделанной фотографии Келли и Ян просто влюбились в этот проект.

    Келли говорит: "Я чётко видела всю картину: чистый фон, простой стиль одежды, освещение... Теперь я могу сказать, что мы многому научились за время реализации этого проекта. Ведь до этого мы никогда профессионально не снимали животных! Но в процессе мы научились работать с собаками на их уровне. Мы работали с одними из лучших танцоров и дрессировщиков в стране, и подружились."

  • 4

    Объединить в одном кадре танцоров и собак казалось невозможным.

    За два с половиной года в проекте снялись более ста танцоров и ста собак. При этом фотографии делались в десятках городов во время гастролей балетной труппы.

  • 5

    Один из важных аспектов проекта - привлечение танцоров на съемочную площадку, где они просто веселятся и не беспокоятся о том, чтобы выглядеть идеально. Каждый сеанс длится около 90 минут. В течение первых 20 или 30 минут танцоры разминаются и растягиваются, а собаки привыкают к окружающей обстановке и знакомятся с танцорами. Затем идет сама съемка. Фотографы предварительно знают, какие позы хотели бы заснять. Но если животное демонстрирует что-то неожиданное и интересное, все подстраиваются под него.

    Танцоры просто наслаждаются работой в кадре.

  • 6

    Животные должны были быть спокойными и уравновешенными.

    Фотохудожники говорят об этом так: "Очень многие люди считают балет слишком строгим, неприступным и даже скучным. В нашем проекте танцоры показывают такие стороны своей натуры как чувствительность, ранимость и даже дурашливость. Это помогает людям оценить такое искусство как балет с неведомой для себя стороны".

  • 7

    Чистый фон и простая одежда на фото были призваны не отвлекать зрителя от главного.

  • 8

    У фотографов получилось совместить несовместимое.

    Самым сложным для фотографов в этом проекте оказалось правильно подобрать собак. Они должны были быть спокойными и уравновешенными, легко идущими на контакт с незнакомыми людьми, и не пугаться резких движений. Приблизительно треть танцоров снимались со своими собственными питомцами, с которыми у них налажен идеальный контакт.

  • 9

    Мастерство фотографов показывает балет с неожиданной стороны.

  • 10

    Многие танцоры снимались со своими питомцами.

    В конце октября этого года проект воплотился в толстый альбом в твердом переплете "Dancers & Dogs", который содержит более 200 страниц фотографий и материалов о проекте, а также участвовавших в нем танцорах и собаках. Книга поступит в продажу в ноябре этого года. На сайте фотографов размещена информация о том, что фотоальбом готов на 99%. Часть доходов от продаж пойдет в благотворительную организацию Stray Rescue в Сент-Луисе, которая помогает брошенным домашним питомцам найти дом.

  • 11

    Если собака делала что-нибудь интересное, то все под неё подстраивались.

  • 12

    Неожиданная грациозность собаки под стать балерине.

  • 13

    Необычная фотосессия даёт возможность артистам проявить себя с самых неожиданных сторон.

  • 14

    Самым сложным было подобрать собак.

    Вот так, странная,на первый взгляд, идея, воплотилась в такой масштабный проект. Dancers & Dogs дарит по всему миру людям улыбку, а значит цель проекта достигнута.

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Собаки, Животные, Фотосессия, Баллет, Келли Пратт, Ян Крейдих, Dancers &amp; Dogs.
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