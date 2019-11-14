Dancers & Dogs: забавная фотосессия, где собаки танцуют лучше балерин

1 У Келли Пратт и Яна Крейдиха получилось объединить несовместимое: такое особое утончённое искусство как балет и таких непосредственных и игривых животных как собаки, в одной фотосессии. Результат превзошёл ожидания не только самих фотографов, но и всех участников этого действа. Фотографы Келли Пратт и Ян Крейдих (Kelly Pratt & Ian Kreidich) работают с местной балетной труппой, сопровождая их по всей стране, во всех поездках и гастролях. Они коммерческие фотографы, специализирующиеся на танцевальной фотографии и фотографии в движении. В начале 2017 года Келли Пратт пришла в голову необычная идея: попробовать сфотографировать профессиональных танцоров с собаками. Ян Крейдих не очень понимал как такое можно воплотить, это казалось ему абсолютно невыполнимым. Объединить в одном кадре тонкое искусство профессионального балета и постоянно хаотично двигающихся весёлых животных - это выглядело невозможным! Но идея настолько запала в душу обоим, что они решили всё-таки попробовать. Во время работы над фотосессией все сдружились.

2 Часто танцоры снимались со своими питомцами. Первое, почти случайно сделанное, фото танцовщика Эрика и английского бульдога Бакстера, покорило сердца фотографов. Так появился проект DANCERS & DOGS (танцовщики и собаки).

3 Уже после первой сделанной фотографии Келли и Ян просто влюбились в этот проект. Келли говорит: "Я чётко видела всю картину: чистый фон, простой стиль одежды, освещение... Теперь я могу сказать, что мы многому научились за время реализации этого проекта. Ведь до этого мы никогда профессионально не снимали животных! Но в процессе мы научились работать с собаками на их уровне. Мы работали с одними из лучших танцоров и дрессировщиков в стране, и подружились."

4 Объединить в одном кадре танцоров и собак казалось невозможным. За два с половиной года в проекте снялись более ста танцоров и ста собак. При этом фотографии делались в десятках городов во время гастролей балетной труппы.

5 Один из важных аспектов проекта - привлечение танцоров на съемочную площадку, где они просто веселятся и не беспокоятся о том, чтобы выглядеть идеально. Каждый сеанс длится около 90 минут. В течение первых 20 или 30 минут танцоры разминаются и растягиваются, а собаки привыкают к окружающей обстановке и знакомятся с танцорами. Затем идет сама съемка. Фотографы предварительно знают, какие позы хотели бы заснять. Но если животное демонстрирует что-то неожиданное и интересное, все подстраиваются под него. Танцоры просто наслаждаются работой в кадре.

6 Животные должны были быть спокойными и уравновешенными. Фотохудожники говорят об этом так: "Очень многие люди считают балет слишком строгим, неприступным и даже скучным. В нашем проекте танцоры показывают такие стороны своей натуры как чувствительность, ранимость и даже дурашливость. Это помогает людям оценить такое искусство как балет с неведомой для себя стороны".

7 Чистый фон и простая одежда на фото были призваны не отвлекать зрителя от главного.

8 У фотографов получилось совместить несовместимое. Самым сложным для фотографов в этом проекте оказалось правильно подобрать собак. Они должны были быть спокойными и уравновешенными, легко идущими на контакт с незнакомыми людьми, и не пугаться резких движений. Приблизительно треть танцоров снимались со своими собственными питомцами, с которыми у них налажен идеальный контакт.

9 Мастерство фотографов показывает балет с неожиданной стороны.

10 Многие танцоры снимались со своими питомцами. В конце октября этого года проект воплотился в толстый альбом в твердом переплете "Dancers & Dogs", который содержит более 200 страниц фотографий и материалов о проекте, а также участвовавших в нем танцорах и собаках. Книга поступит в продажу в ноябре этого года. На сайте фотографов размещена информация о том, что фотоальбом готов на 99%. Часть доходов от продаж пойдет в благотворительную организацию Stray Rescue в Сент-Луисе, которая помогает брошенным домашним питомцам найти дом.

11 Если собака делала что-нибудь интересное, то все под неё подстраивались.

12 Неожиданная грациозность собаки под стать балерине.

13 Необычная фотосессия даёт возможность артистам проявить себя с самых неожиданных сторон.