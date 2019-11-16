"Качество напоминает Дюрера": в Вене обнаружили предполагаемый рисунок известного художника (Фото)

Новости культуры:На воротах Штефансдома случайно обнаружили рисунок, который мог принадлежать немецкому живописцу Альбрехту Дюреру.

Федеральное ведомство по охране памятников (BDA) Австрии провело специальную научную конференцию для обсуждения этого предположения.

"Качество напоминает Дюрера", - заявил директор BDA Бернд Ойлер-Ролле.

Рисунок, датированный началом 16-го века, был обнаружен во время реставрационных работ на готических Епископских воротах в северной части собора. Пока нет доказательств, что эта работа принадлежит Дюреру, ведь отсутствуют записи о том, что мастер когда-то был в Вене. Но над теорией о возможной принадлежности рисунка известному немецкому художнику работает целая команда ученых.

Некоторые специалисты по Дюреру уже заявили, что выявленные на очищенных алтарных крыльях изображения святых Екатерины и Маргариты действительно могут принадлежать этому известному художнику, вопрос лишь в том, когда именно Дюрер был в Вене.

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