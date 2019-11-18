ГогольFEST получил европейский фестивальный "Оскар"

26 украинских фестивалей получили европейский "знак качества" EFFE Label 2019-2020, войдя в состав большого фестивального сообщества Европы. Кроме того, фестиваль ГогольFEST получил награду EFFE Award, которую можно назвать европейским фестивальным "Оскаром", сообщает Центр развития "Демократия через культуру".
EFFE ("Европа поддерживает фестивали, фестивали поддерживают Европу") - это проект Европейской ассоциации фестивалей (EFA) при содействии ЕС. EFA была создана в 1952 году и объединяет более 100 фестивалей и фестивальных ассоциаций, которые представляют боле 40 стран Европы и мира.
Проект EFFE объединяет более 2,5 тысяч фестивалей, "знак качества" дается раз в два года. Фестивали отбираются международным жюри, в состав которого входят известные европейские фестивальные менеджеры и деятели искусства.
Украинские фестивали, которые получили "знак качества":
"Файне місто" (Тернополь)
Constellationfest
Ukrainian Live
Construction
Kyiv Music Fest
The International Monodrama Festival Solo Plays Fest
Joy Fest. Children
Joy Fest
Arts Festival "AMPLUA"
Comedy Art Festival "HaShoTiu"
pUp.pet
Kinoscript Screenwriters Festival
Kyiv Comic Con
LvivMozArt
Odessa JazzFest
Atlas Weekend
Brukivka International Film Festival
Classics Today
ART-Playback. Together
All Mor
KharkivMusicFest
Jewish Open Space
KINOMEDIA
Sirko's Beeyard (Pasika Sirka)
Leopolis Jazz Fest
Стоит отметить, что ГогольFEST и "Файне місто" дважды получали "знак качества" EFFE.