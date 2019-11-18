ГогольFEST получил европейский фестивальный "Оскар"

Новости культуры:26 украинских фестивалей получили европейский "знак качества" EFFE Label 2019-2020.

26 украинских фестивалей получили европейский "знак качества" EFFE Label 2019-2020, войдя в состав большого фестивального сообщества Европы. Кроме того, фестиваль ГогольFEST получил награду EFFE Award, которую можно назвать европейским фестивальным "Оскаром", сообщает Центр развития "Демократия через культуру".

EFFE ("Европа поддерживает фестивали, фестивали поддерживают Европу") - это проект Европейской ассоциации фестивалей (EFA) при содействии ЕС. EFA была создана в 1952 году и объединяет более 100 фестивалей и фестивальных ассоциаций, которые представляют боле 40 стран Европы и мира.

Проект EFFE объединяет более 2,5 тысяч фестивалей, "знак качества" дается раз в два года. Фестивали отбираются международным жюри, в состав которого входят известные европейские фестивальные менеджеры и деятели искусства.

Украинские фестивали, которые получили "знак качества":

"Файне місто" (Тернополь)

Constellationfest

Ukrainian Live

Construction

Kyiv Music Fest

The International Monodrama Festival Solo Plays Fest

Joy Fest. Children

Joy Fest

Arts Festival "AMPLUA"

Comedy Art Festival "HaShoTiu"

pUp.pet

Kinoscript Screenwriters Festival

Kyiv Comic Con

LvivMozArt

Odessa JazzFest

Atlas Weekend

Brukivka International Film Festival

Classics Today

ART-Playback. Together

All Mor

KharkivMusicFest

Jewish Open Space

KINOMEDIA

Sirko's Beeyard (Pasika Sirka)

Leopolis Jazz Fest

Стоит отметить, что ГогольFEST и "Файне місто" дважды получали "знак качества" EFFE.