Театр Франко получил четыре награды на фестивале в Китае

Новости шоу бизнеса:"Кориолан" получил награду как лучший спектакль.

Спектакль Национального академического драматического театра имени Ивана Франко "Кориолан" получил четыре главные награды на VIII Международной Театральной Премии Академии (Акт Авард) в Китае.

Об этом сообщила заведующая литературно-драматической части театра Наталья Пономаренко.

"Церемония награждения лауреатов премии состоялась 5 ноября в городе Циндао (Китай) на территории Центральной Академии Драмы. Спектакль "Кориолан" У. Шекспира в постановке главного режиссера театра Дмитрия Богомазова победил в четырех номинациях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, награды вручили режиссеру Дмитрию Богомазову (номинация "Лучший спектакль") и актерам Дмитрию Рыбалевскому ("Лучшая главная роль"), Алексею Богдановичу ("Лучшая роль второго плана"), Александру Рудинскому ("Лучший дебют").

Театр Франко участвует в Театральной Премии Академии уже в третий раз. Впервые он ездил в Китай в 2016 году с отрывком "Эрика XIV" Августа Стриндберга и актрисы театра Татьяна Шляхова и Полина Лазовая получили награды как лучшие актрисы второго плана. Вторая поездка состоялась в октябре 2017 года со спектаклем "Ричард III" по Уильяму Шекспиру, тогда Богдан Бенюк получил Гран-При за "Лучшую главную роль".

VIII Международная Театральная Премия Академии (Акт Авард), проводимая Центральной Академией Драмы Китая, проходит с 31 октября по 8 ноября в Циндао. Учрежденная Центральной Академией Драмы Китая в 2011 году премия направлена на содействие развитию театрального искусства и поощрения творческих личностей и коллективов, внесших выдающийся вклад в театральную индустрию, популяризацию классического искусства и продвижения национальной культуры.