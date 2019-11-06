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Miss Top of the world plus size 2019: Западную Европу представит Мила Кузнецова

Miss Top of the world plus size 2019: Западную Европу представит Мила Кузнецова
21:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У девушки уже есть большой опыт участия в подобных соревнованиях, и она имеет в копилке несколько титулов.

Западную Европу на конкурсе красоты Miss Top of the world plus size, который проходит в столице Украины с 5 по 10 ноября, представит киевлянка Мила Кузнецова.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской конкурсантки.

"В столице Украины Киеве проходит всемирный конкурс Miss Top of the world plus size. Столица встречает конкурсанток из восемнадцати стран с 5 по 10 ноября. Это будет первый раз, когда конкурс plus size такого масштаба состоится в Украине. Украина богата на красивых пышных женщин, и рано или поздно такой конкурс должен был состояться именно у нас. В этот раз наша звезда, киевлянка Мила Кузнецова, которая своими пышными формами не оставит никого равнодушным, будет представлять Западную Европу", - говорится в сообщении.

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В апреле украинка принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная плюс-сайз", который состоялся на Карибских островах, и завоевала корону и титул Miss Top Model Plus Size Universe. Тогда Украина впервые участвовала в подобном конкурсе.

"Мила уже полностью погрузилась в подготовку для нового конкурса. Для этого нужно создать так называемую видеовизитку, презентацию самой себя в видеоролике. Также будут дефиле в коктейльном, вечернем платье и национальном костюме. Их часто приходится шить, заказывать, ведь под такую фигуру даже у производителей одежды plus size не всегда можно подобрать себе вещь. Важной частью конкурса является демонстрация талантов девушек. Одним из увлечений Милы Кузнецовой являются танцы, именно ими она будет покорять жюри", - отмечается в сообщении.

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Красота, Конкурс красоты, Западная Европа, Мила Кузнецова, Miss Top of the world plus size 2019.
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