Скачать
Вторник, 05.11.2019
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Эмма Уотсон украсила обложку декабрьского выпуска Vogue UK (Фото)

Эмма Уотсон украсила обложку декабрьского выпуска Vogue UK (Фото)
20:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Британская киноактриса Эмма Уотсон стала приглашенной гостьей нового выпуска глянца Vogue, который появится на прилавках Великобритании уже через месяц.

Редакторы издания отметили, что Эмма Уотсон, в отличие от других звездах в социальных сетях, показывает миру собственную позицию и не боится выступать с громкими заявлениями. В качестве примера, Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, рассказывала, что выступление Эммы в 2014 году на одном из мероприятий еще больше укрепило ее феминистическую позицию.

Поэтому звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон раз пообщалась с британскими журналистами и рассказала о новых мысли и стремления. Сейчас Vogue опубликовал несколько волшебных кадров с фотосессии, где 29-летняя Эмма примерила стильные образы. Автором снимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан.

В откровенном интервью Эмма Уотсон призналась, что ей нравится не заводить серьезные отношения, впрочем она не в восторге от слова "одинокая". "Я никогда не верила во всю эту болтовню про "люблю быть одиноким", – отметила Эмма. Поэтому в таком случае она использует слово "самопартнерство".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emma Watson fan page @emmawatsonisbeautiful)

Эмма добавила, что в следующем году ей исполнится 30 лет и она уже начала чувствовать социальное давление, стресс и тревогу перед юбилеем.

СМИ: Ричард Гир в третий раз станет отцом

"Почему для всех такая огромная проблема разменять четвертый десяток? Это не так страшно ... Мне исполнилось 29, и я вдруг подумала: я так сильно волнуюсь и переживаю. И я поняла, что это из-за негласного влияния извне. Вот ты не построила дом, не вышла замуж и не родила ребенка, а тебе стукнуло 30, и у тебя нет какого-то безопасного и стабильного карьерного положения, или ты думаешь, что тебе вообще нужно в жизни ... Все это вызывает кучу беспокойства", – откровенно рассказала актриса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман, Vogue, Фотосессия, Знаменитости, Актриса, Эмма Уотсон, Знаменитость, Бойфренд, Vogue UK.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
04 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь