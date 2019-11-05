Эмма Уотсон украсила обложку декабрьского выпуска Vogue UK (Фото)

Новости шоу бизнеса:Британская киноактриса Эмма Уотсон стала приглашенной гостьей нового выпуска глянца Vogue, который появится на прилавках Великобритании уже через месяц.

Редакторы издания отметили, что Эмма Уотсон, в отличие от других звездах в социальных сетях, показывает миру собственную позицию и не боится выступать с громкими заявлениями. В качестве примера, Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, рассказывала, что выступление Эммы в 2014 году на одном из мероприятий еще больше укрепило ее феминистическую позицию.

Поэтому звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон раз пообщалась с британскими журналистами и рассказала о новых мысли и стремления. Сейчас Vogue опубликовал несколько волшебных кадров с фотосессии, где 29-летняя Эмма примерила стильные образы. Автором снимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан.

В откровенном интервью Эмма Уотсон призналась, что ей нравится не заводить серьезные отношения, впрочем она не в восторге от слова "одинокая". "Я никогда не верила во всю эту болтовню про "люблю быть одиноким", – отметила Эмма. Поэтому в таком случае она использует слово "самопартнерство".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Watson fan page @emmawatsonisbeautiful) 4 Ноя 2019 в 11:41 PST

Эмма добавила, что в следующем году ей исполнится 30 лет и она уже начала чувствовать социальное давление, стресс и тревогу перед юбилеем.

"Почему для всех такая огромная проблема разменять четвертый десяток? Это не так страшно ... Мне исполнилось 29, и я вдруг подумала: я так сильно волнуюсь и переживаю. И я поняла, что это из-за негласного влияния извне. Вот ты не построила дом, не вышла замуж и не родила ребенка, а тебе стукнуло 30, и у тебя нет какого-то безопасного и стабильного карьерного положения, или ты думаешь, что тебе вообще нужно в жизни ... Все это вызывает кучу беспокойства", – откровенно рассказала актриса.