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СМИ: Ричард Гир в третий раз станет отцом

СМИ: Ричард Гир в третий раз станет отцом
12:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Всемирно известный американский актер Ричард Гир ожидает пополнения своей семьи.

Голливудский актер Ричард Гир, у которого недавно родился сын, вскоре снова станет отцом.

Как сообщается, 36-летняя жена актера ждет рождения второго ребенка.

Известно, что Алехандра Сильва сейчас находится на третьем месяце беременности и ожидается, что ребенок должен родиться уже весной 2020 года.

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Отметим, что для этой пары это будет уже второй общий ребенок, хотя для каждого из родителей он уже будет третьим. У Ричарда Гира есть еще 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Сильва воспитывает шестилетнего сына Альберта от предыдущих отношений.

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Все по теме:

Беременность, Отцовство, Знаменитости, Ричард Гир, Актер, Голливудский актер.
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