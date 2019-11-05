СМИ: Ричард Гир в третий раз станет отцом

Новости шоу бизнеса:Всемирно известный американский актер Ричард Гир ожидает пополнения своей семьи.

Голливудский актер Ричард Гир, у которого недавно родился сын, вскоре снова станет отцом.

Как сообщается, 36-летняя жена актера ждет рождения второго ребенка.

Известно, что Алехандра Сильва сейчас находится на третьем месяце беременности и ожидается, что ребенок должен родиться уже весной 2020 года.

Отметим, что для этой пары это будет уже второй общий ребенок, хотя для каждого из родителей он уже будет третьим. У Ричарда Гира есть еще 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Сильва воспитывает шестилетнего сына Альберта от предыдущих отношений.