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Понедельник, 04.11.2019
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У сына Бабкиных день рождения: поздравления звездных родителей (Фото)

У сына Бабкиных день рождения: поздравления звездных родителей (Фото)
17:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Сергей и Снежана Бабкины трогательно поздравили сына Артура с 13-летием.

Популярный украинский музыкант и звездный отец Сергей Бабкин публично поздравил своего сына Артура с 13-летием и показал поклонникам архивные совместные фото с парнем.

Об этом Бабкин написал на своей странице в инстаграме. Добавим, что Артур не является биологическим сыном Сергея. Его любимая жена Снежана Бабкина родила мальчика в первом браке, но певец стал замечательным отцом для него.

О родительской любви Сергея Бабкина к своим детям свидетельствует чуть ли не все: артист даже с бешеным рабочим графиком старается как можно больше времени уделять семье. После свадьбы со Снежаной у них в 2010 году родилась совместная дочь Веселина, а 18 июня 2019 года женщина родила сына, которого супруги назвали Елисей. К слову, у Сергея от предыдущего брака есть сын Илья.

 
 
 
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Моему сыну Артуру, моему брату Скорпиону, моему будущему мужчине, отцу моих будущих внуков, сегодня 13 лет!!! Где они, эти тринадцать лет? Вот, стоят передо мной во весь рост. Смотрят на меня своими голубыми, как море, глазами. Горжусь тобой всем сердцем!! Люблю тебя всей душой!!! И благодарю тебя за скорпионские бои, которые мы иногда устраиваем между друг другом. Они многому учат меня. Вечно твой Папа!

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

В подписи Сергей Бабкин трогательно подписал, что любит своего сына и гордится им всем сердцем. Таким образом мужчина поздравил парня в социальных сетях.

"Моему сыну Артуру, моему брату Скорпиону, моему будущему мужчине, отцу моих будущих внуков, сегодня 13 лет!!! Где они, эти тринадцать лет? Вот, стоят передо мной в полный рост. Смотрят на меня своими голубыми, как море, глазами.... И спасибо тебе за скорпионовые бои, которые мы иногда устраиваем друг с другом. Они многому учат меня. Вечно твой папа!", – добавил в подписи музыкант.

Снежана Бабкина тоже опубликовала совместное фото с сыном на своей странице в инстаграме.

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"Любимый мой, Король Артур! Тебе сегодня 13 лет. Люблю тебя безгранично!!! Ты – мое голубоглазое счастье!" – написала звездная мама.

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Знаменитости, Звезды, Певец, Украинский певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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