Искусство в однообразии: архитектурный фотопроект мексиканца Хорхе Табоада

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В начале 2000-х мексиканское правительство запустило амбициозный проект по строительству доступного жилья для миллионов бедных жителей. Государство потратило на это более 100 миллиардов долларов, при этом программа оказалась коррумпирована, достаточно плохо продумана и выполнена спустя рукава.

Даже сегодня у многих построек отсутствует водоснабжение и канализационные системы.