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Искусство в однообразии: архитектурный фотопроект мексиканца Хорхе Табоада

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Искусство в однообразии: архитектурный фотопроект мексиканца Хорхе Табоада
12:14 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Фотограф Хорхе Табоада был ошеломлен размером мексиканских домов и однообразием, которое было особенно заметно с воздуха.

  • 1

    В начале 2000-х мексиканское правительство запустило амбициозный проект по строительству доступного жилья для миллионов бедных жителей. Государство потратило на это более 100 миллиардов долларов, при этом программа оказалась коррумпирована, достаточно плохо продумана и выполнена спустя рукава.

    Даже сегодня у многих построек отсутствует водоснабжение и канализационные системы.

  • 2

    "Эта тревожная ситуация не видна с уровня земли. Я начал исследовать и снимать эти дома, построенные тысячами в окрестностях главных индустриальных городов Мексики".

  • 3

    Хорхе учился на архитектора в середине 90-х, а затем решил объединить свои знания со страстью к фотографии, став одним из самых известных фотографов в Монтеррее, его родном городе.

  • 4

    В его последней серии Alta Densidad ("Высокая плотность") представлены снимки жилищных строительств по всей Мексике. Все фото сняты с вертолета.

  • 5

    Сверху все эти бесконечные ряды однотипных домов выглядят даже эстетично. Но, несмотря на их красоту, фотограф указывает, что такая строгая геометрия вскрывает абсолютное безразличие властей к нуждам людей.

  • 6

    "С одной стороны, я вижу красоту во всей этой архитектуре и монохромных пейзажах. Но потом я вспоминаю о людях, которые живут там и страдают от последствий безразличия государства".

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Мексика, Дом, Фотопроект, Хорхе Табоада, Мексиканский фотограф.
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