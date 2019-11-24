Потрясающие виды: природа и путешествия на снимках Люка Джексона-Кларка (Фото)

20-летний фотограф-самоучка, ретушер и авантрюрист Люк Джексон-Кларк (Luke Jackson-Clark) сейчас базируется в Лондоне. В своем творчестве Люк фокусируется на путешествиях и природе. Он путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть эпическую природу и пейзажи.