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Среда, 27.11.2019
Красота во всем: скульптуры из мусора (Фото)
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Красота во всем: скульптуры из мусора (Фото)

Для ценителей необычных скульптур из необычных материалов шведский дизайнер Никлас Халтман придумал любопытный фотопроект Baroquikebana, на который его вдохновили полотна художников в стиле барокко и японское искусство икебаны. Во время пребывания в Шанхае Никласа поразило количество пластика, которое выбрасывали горожане. Создавая свой проект, художник пытался показать, что красоту можно увидеть в каждой, даже на первый взгляд ненужной, вещи. Свои фото дизайнер сделал с разрешением под обои смартфона, которые можно скачать на его сайте и установить на свой телефон.
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Художник, Скульптуры, Скульптуры из мусора, Никлас Халтман.
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