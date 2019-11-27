Красота во всем: скульптуры из мусора (Фото)

Для ценителей необычных скульптур из необычных материалов шведский дизайнер Никлас Халтман придумал любопытный фотопроект Baroquikebana, на который его вдохновили полотна художников в стиле барокко и японское искусство икебаны. Во время пребывания в Шанхае Никласа поразило количество пластика, которое выбрасывали горожане. Создавая свой проект, художник пытался показать, что красоту можно увидеть в каждой, даже на первый взгляд ненужной, вещи. Свои фото дизайнер сделал с разрешением под обои смартфона, которые можно скачать на его сайте и установить на свой телефон.