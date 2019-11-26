На Закарпатье стартовал театральный фестиваль "Звездный ноябрь" (Фото)

Новости культуры:На фестиваль "Звездный ноябрь" приглашены театры со всей Украины.

В Мукачево традиционно в последнюю неделю ноября проходит театральный фестиваль "Звездный ноябрь".

Об этом сообщает Мукачевский горсовет на своей странице в Facebook.

"В Мукачево со спектаклем "Kvitka" Винницкого областного украинского академического музыкально-драматического театра им.Н.К.Садовского стартовал театральный фестиваль "Звездный ноябрь". Спектакль о любви, болезни, поддержке, изнеможении и наконец-то - всемирном признании знаменитой американки с украинским сердцем Квитки Цисык поразил зрителей до глубины души", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится в последнюю неделю ноября, в этом году он будет проходить до 2 декабря. На фестиваль пригласили лучшие театральные коллективы и ведущих актеров Украины.

Сегодня зрителей порадуют спектаклем Марии Матиос "Верь или не верь» (мистическая драма на 1 действие) в постановке Черновицкого академического областного украинского музыкально-драматического театра им.Ольги Кобылянской.

Завершит фестиваль спектакль Антонио Аламо "Сегодня ужина не будет" (исторический фарс) от Киевского академического театра "Золотые ворота".