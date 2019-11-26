Тело - путь души: необычные фотоработы киевской художницы (Фото)

Киевская художница Оксана Сушко сделала себя саму главной героиней своих работ, а тело — формой коммуникации с миром и зрителем. "Основной проект, над которым я работаю, называется «Тело — путь души». В работе над телом я узнала, что у нас их несколько: физическое, эмоциональное и ментальное (мысли). У них собственные связи между собой и с миром. Объект моего исследования — жизненный путь сознания (души), которое объединяет и питает мою личность, воспроизводясь через три тела. Тело для меня — форма коммуникации. К проекту постоянно добавляются новые изображения, потому что в целом все мои работы посвящены телу как психическому существу. Главная героиня моих работ — я сама." - говорит художница.