Не описать словами: удачные кадры, которые сделали в нужный момент (Фото)

Очередная подборка изумительных фотографий из серии "Остановись, мгновенье!" Хочешь подобрать слова, чтобы описать фотографии, и не можешь - слов просто не хватает! Смотришь и наслаждаешься: от некоторых фотографий - даже дух захватывает, а есть и такие, которые трогают до умиленного вздоха.