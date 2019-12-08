Чувственные портреты представителей племен севера Вьетнама (Фото)

Французский фотограф Реан делал свои снимки во время недавнего путешествия по гористой местности Cеверного Вьетнама. Там проживает много различных племен, у каждого из которых своя национальная одежда и свой уникальный язык. Мы пребываем в восхищении от сделанных им очень сильных портретов — и пейзажных фото горного Вьетнама!
Женщина племени дао — в красной шляпе, с крашенной индиго рукой — она делала традиционный костюм.
Портрет жительницы деревни Дьен Бьен Пху.
Женщина племени ха нхи.
Портрет жителя деревни Бах Ха.
Ребенок в деревне Бак Ха.
Портрет жительницы деревни Сапа.
Ксин Тх Хуонг, 27 лет, живет в отдаленной деревне на севере Вьетнама. Фотограф говорит: «Она сказала мне, что носит такой костюм лишь по особым случаям. Чтобы надеть его на себя, нужно потратить почти полчаса».
Маленькая жительница деревни Сапа.
Дети в Куанг Ба.
Ребенок в Куанг Ба.
У каждого племени свой рисунок на ткани и набор цветов. Портрет ребенка в Сапа.
Потрет жительницы Донг Ван.
Юная жительница Бао Лак.
Жительница деревни Дьен Бьен Пху.