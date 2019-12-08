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Чувственные портреты представителей племен севера Вьетнама (Фото)

Смотрите фото (15)
Чувственные портреты представителей племен севера Вьетнама (Фото)
03:14 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Посмотрите на эти нереальные работы талантливого фотографа.

  • 1

    Французский фотограф Реан делал свои снимки во время недавнего путешествия по гористой местности Cеверного Вьетнама. Там проживает много различных племен, у каждого из которых своя национальная одежда и свой уникальный язык. Мы пребываем в восхищении от сделанных им очень сильных портретов — и пейзажных фото горного Вьетнама!

    Женщина племени дао — в красной шляпе, с крашенной индиго рукой — она делала традиционный костюм.

  • 2

    Портрет жительницы деревни Дьен Бьен Пху.

  • 3

    Женщина племени ха нхи.

  • 4

    Портрет жителя деревни Бах Ха.

  • 5

    Ребенок в деревне Бак Ха.

  • 6

    Портрет жительницы деревни Сапа.

  • 7

    Ксин Тх Хуонг, 27 лет, живет в отдаленной деревне на севере Вьетнама. Фотограф говорит: «Она сказала мне, что носит такой костюм лишь по особым случаям. Чтобы надеть его на себя, нужно потратить почти полчаса».

  • 8

    Маленькая жительница деревни Сапа.

  • 9

    Дети в Куанг Ба.

  • 10

    Ребенок в Куанг Ба.

  • 11

    У каждого племени свой рисунок на ткани и набор цветов. Портрет ребенка в Сапа.

  • 12

    Потрет жительницы Донг Ван.

  • 13

    Юная жительница Бао Лак.

  • 14

    Жительница деревни Дьен Бьен Пху.

Мороз превращает автомобили в настоящие произведения искусства (Фото)

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Вьетнам, Искусство, Фото, Фотограф, Портреты, Фотоснимки, Портретные фото.
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