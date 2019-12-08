Чувственные портреты представителей племен севера Вьетнама (Фото)

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Французский фотограф Реан делал свои снимки во время недавнего путешествия по гористой местности Cеверного Вьетнама. Там проживает много различных племен, у каждого из которых своя национальная одежда и свой уникальный язык. Мы пребываем в восхищении от сделанных им очень сильных портретов — и пейзажных фото горного Вьетнама!

Женщина племени дао — в красной шляпе, с крашенной индиго рукой — она делала традиционный костюм.