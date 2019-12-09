Этот испанец - единственный художник, который умеет рисовать свет (Фото)

1 Висенте Ромеро Редондо (Vicente Romero Redondo) считают уникальным живописцем, так как он, пожалуй, один в целом мире, способен предельно точно изобразить на полотне свет. (Осторожно! Обнаженная натура).

2 Художник родился в 1956 году в Мадриде, Испания и, из-за работы своего отца, почти все детство провел в разных городах страны. Когда Висенте исполнилось 15, его семья вернулась в испанскую столицу, где мальчик, наконец, смог начать обучаться любимому делу — живописи.

3 Рисовать художник начал в младших классах — он никогда не расставался с карандашами и блокнотом и в каждой школе, где учился, делал шаржи и карикатуры на своих сверстников и учителей. Вступив в пору юношества, Висенте окончательно понял, что хочет посвятить свою жизнь искусству, поэтому избрал для учебы художественную школу «Сан-Фернандо», известную тем, что в ее стенах в начале XX века изучал живопись великий Дали.

4 Больше всего Редондо всегда привлекала пастель, так как именно с ее помощью художнику удавалось наиболее тонко передать игру света и тени. Немного позже в творческом багаже мастера появились и работы масляными красками, но пастель художник все равно считает наиболее эффективным инструментом.

5 Висенте Ромеро Редондо написал много отличных картин, но наиболее ценными его работами, с точки зрения экспертов, стали те, что относятся к средиземноморскому периоду творчества. В начале 80-х годов прошлого века Редондо с семьей переехал на побережье Коста Браво и в его работах начали преобладать светлые, романтические сюжеты.