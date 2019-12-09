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Этот испанец - единственный художник, который умеет рисовать свет (Фото)

Смотрите фото (10)
Этот испанец - единственный художник, который умеет рисовать свет (Фото)
03:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Любой художник знает, как сложно передать на картине свет, прозрачность и легкость. Но есть мастера, у которых это получается легко и очень реалистично.

  • 1

    Висенте Ромеро Редондо (Vicente Romero Redondo) считают уникальным живописцем, так как он, пожалуй, один в целом мире, способен предельно точно изобразить на полотне свет. (Осторожно! Обнаженная натура).

  • 2

    Художник родился в 1956 году в Мадриде, Испания и, из-за работы своего отца, почти все детство провел в разных городах страны. Когда Висенте исполнилось 15, его семья вернулась в испанскую столицу, где мальчик, наконец, смог начать обучаться любимому делу — живописи.

  • 3

    Рисовать художник начал в младших классах — он никогда не расставался с карандашами и блокнотом и в каждой школе, где учился, делал шаржи и карикатуры на своих сверстников и учителей. Вступив в пору юношества, Висенте окончательно понял, что хочет посвятить свою жизнь искусству, поэтому избрал для учебы художественную школу «Сан-Фернандо», известную тем, что в ее стенах в начале XX века изучал живопись великий Дали.

  • 4

    Больше всего Редондо всегда привлекала пастель, так как именно с ее помощью художнику удавалось наиболее тонко передать игру света и тени. Немного позже в творческом багаже мастера появились и работы масляными красками, но пастель художник все равно считает наиболее эффективным инструментом.

  • 5

    Висенте Ромеро Редондо написал много отличных картин, но наиболее ценными его работами, с точки зрения экспертов, стали те, что относятся к средиземноморскому периоду творчества. В начале 80-х годов прошлого века Редондо с семьей переехал на побережье Коста Браво и в его работах начали преобладать светлые, романтические сюжеты.

  • 6

    Мастер охотнее всего пишет пастельные женские портреты, насыщая их лучами света и бликами. Его работы трудно спутать с картинами других мастеров, так как никто не может так как Редондо пронизать изображенный на полотне объем солнечным светом и воздушной легкостью.

Хорошо рассмотрите эти картины и вы увидите больше (Фото)

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Живопись, Картины, Искусство, Художник, Свет, Портреты, Испанец, Висенте Ромеро Редондо.
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