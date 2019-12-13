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Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО

Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры:Косовская рисованная керамика – одна из 42-х номинаций, которые подавались к включению в список ЮНЕСКО.

Косовскую керамику внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Соответствующее решение принято в Боготе.

Об этом сообщает экс-министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Замечательные новости вечером из Боготы (Колумбия)! Только что Косовская рисованная керамика внесена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества!", - сообщил Нищук. 

Он отметил, что следующей номинацией, которая тоже может попасть в список ЮНЕСКО, является крымскотатарский "Орнек".

Известно, что несколько дней назад в Боготу на заседание 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отправилась делегация из города Косов, которую возглавила ученый и мастер, председатель благотворительной организации "БФ Аутентичность Гуцульщины" Мария Гринюк. С ними в Колумбии находился Уполномоченный посол Украины в Республике Перу Игорь Тумасов.

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Ранее Мария Гринюк, работающая в стиле гуцульской керамики, рассказывала, что косовская керамика является уникальной не потому, что она трехцветная, то есть зеленый, желтый и коричневый цвета на белом фоне. А потому, что на ней присутствуют образные сюжетные мотивы из жизни гуцулов, австрийского войска и изображена сакральная тематика. Уникальную керамику создают в городе Косов, в поселке Куты и в селе Пистынь на Прикарпатье.

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ЮНЕСКО, Искусство, Керамика, Кокосовая керамика.
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