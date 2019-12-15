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Воскресенье, 15.12.2019
Трогательные котоистории в иллюстрациях Александра Маскаева (Фото)
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Трогательные котоистории в иллюстрациях Александра Маскаева (Фото)

Картины талантливого художника Александра Маскаева - это волшебный мир сказочных персонажей и добрых котеек. Рассматривая котоистории, невольно погружаешься в мурлычущую, пушистую и бесконечно добрую атмосферу. Стоит заметить, что каждая работа мастера помимо явного смысла несет скрытый подтекст, заметный не сразу.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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20:29 Сегодня Телеграф
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