Конкурс самых смешных снимков дикой природы: лучшие фотоработы, которые вызывают улыбку (Фото)

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На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром? Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс. Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.

Пчела медоносная. Фото: Murray Mcculloch.