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Пятница, 20.12.2019
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Конкурс самых смешных снимков дикой природы: лучшие фотоработы, которые вызывают улыбку (Фото)

Смотрите фото (23)
Конкурс самых смешных снимков дикой природы: лучшие фотоработы, которые вызывают улыбку (Фото)
10:31 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира.

  • 1

    На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром? Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс. Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.

    Пчела медоносная. Фото: Murray Mcculloch.

  • 2

    Тупики, остров Фарн. Фото: Mary Swaby.

  • 3

    Мышь полевая. Фото: Michael Erwin.

  • 4

    Белоголовый орлан, Аляска. Фото: Will Saunders.

  • 5

    Очень довольная белая сова, Канада. Фото: Edward Kopeschny.

  • 6

    Олуша. Фото: Chrys Mellor.

  • 7

    Пингвины. Фото: Charles Kinsey.

  • 8

    Гепард, Южная Африка. Фото: Dutton Robert.

  • 9

    Лягушка позирует, Польша. Фото: James Sharp.

  • 10

    Жираф на водопое, Ботсвана. Фото: Monika Carrie.

  • 11

    Белка, Канада. Фото: Isabelle Marozzo.

  • 12

    Обезьянка лепит снежок, Япония. Фото: de VAULX Nicolas

  • 13

    Самая счастливая рыба на свете, Кабо-Верде. Фото: Craig Moore.

  • 14

    Лошадка трясет головой. Фото: Alexander Pfeiffer.

  • 15

    Восточный бурундук запасается едой, Канада. Фото: Barb D’Arpino.

  • 16

    Семья белок, Канада. Фото: Yvette Richard.

  • 17

    Зевающий лев, Кения. Фото: Marilyn Parver.

  • 18

    Тюлень машет на камеру. Фото: Adam White.

  • 19

    Просто обычный день для кенгуру. Фото: Rosario Losano Cordoba.

  • 20

    Четыре птицы вышагивают по дороге так, будто они владеют ею. Фото: Derek Auerman

  • 21

    Лягушка и бурундук, Канада. Фото: Isabelle Marozzo.

Вдохнуть новую жизнь старым вещам: потрясающие многослойные картины (Фото)

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Конкурс, Фотографии, Искусство, Природа, Фотограф, Конкурс фотографии, Comedy Wildlife Photography Awards, Пол Джойсон-Хикс.
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