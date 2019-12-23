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В Нью-Йорке презентовали оперу о катастрофе будущего (Видео)

В Нью-Йорке презентовали оперу о катастрофе будущего (Видео)
13:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Премьера оперы состоялась в августе 2019 года в Киеве в Национальном театре имени Ивана Франко.

В Нью-Йорке в театре La MaMa киевская актерская группа Nova Opera представила оперу-перфоменс "Газ", которую поставила американский режиссер украинского происхождения Вирляна Ткач.

Как сообщается в Нью-Йорке, опера шла трижды - 19, 20 и 22 декабря. Ее кульминацией является сцена, когда герои разбивают пианино, на котором исполнялось музыкальное сопровождение.

"Пьеса "Газ" была написана в 1919 году немецким драматургом-экспрессионистом Георгом Кайзером, которую в Украине в 1923 году поставил украинский режиссер Лесь Курбас, - рассказала режиссер. – В ней идет речь о катастрофе – взрыве на заводе, который производит всю мировую энергию, что происходит в будущем, через сто лет, то есть в наше время". 

Курбас создал уникальное музыкально-пластическое сопровождение к пьесе, хотя музыка не сохранилась, пояснила Ткач. Однако, по её словам, в Киеве на выставке, посвященной творчеству Леся Курбаса в Мыстецком арсенале, она познакомилась с украинскими композиторами Романом Григорьевым и Ильей Разумейко, которые по-своему воспроизвели ту музыку.

Как рассказал композитор Илья Разумейко, от Курбаса нынешние постановщики позаимствовали дух авангардизма и, используя старые фотографии, реконструировали световую инсталляцию. По его словам, над музыкой к опере они с Романом Григорьевым "интенсивно работали" два месяца. Поскольку в театре La MaMa опера исполнялась трижды – 19, 20 и 22 декабря – "то мы закупили в Нью-Йорке три пианино и, соответственно, трижды их разбили", - пояснил композитор.

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"Таким является творческий замысел, эта сцена передает катастрофу, которая в нашей интерпретации происходит в каком-то неопределенном будущем", - добавил он.

Как сообщается один из зрителей перфоменса Орест Паробок, который двадцать пять лет живет в США, он был "очень впечатлен" постановкой. "Она превзошла все ожидания, - сказал он. - На ее примере мы видим, что современное украинское театральное искусство способно пробить стену и завоевать Нью-Йорк".

Над постановкой работали американская режиссер Вирляна Ткач, украинские композиторы Романом Григорьев и Илья Разумейко, австрийский хореограф Симон Майер. В опере использованы поэзию Павла Тычины.

В сентябре опера "Газ" была показана в Вене на фестивале Musiktheatertage Wien.

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Опера, Нью-Йорк, Искусство, Опера о катастрофе будущего.
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