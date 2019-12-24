Британия наложила табу на вывоз картин художника Томаса Гейнсборо

Новости культуры:Британское правительство запретило вывозить из своей страны известные картины английского художника.

Картина "Утренняя дорога к рынку", написанная в 1773 году, была выставлена на продажу со стартовой ценой в почти $11 млн.

"Это произведение является прекрасным примером и я надеюсь, что будет найден британский покупатель, чтобы мы могли найти новый дом для этой работы в нашей национальной коллекции", - сказала министр культуры Великобритании Хелен Ветли.

По мнению её ведомства, в случае отсутствия запрета на экспорт, картина могла оказаться в руках иностранного коллекционера.

Уточним, что Томас Гейнсборо - английский художник, известный своими портретами и пейзажами. Он был любимым художником короля Георга III и приложился к созданию британской ландшафтной школы в 18 веке.