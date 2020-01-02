Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Дело экс-беркутовцев: представители потерпевших обратились в ГПУ
Дело экс-беркутовцев: представители потерпевших обратились в ГПУ
В 2019 году почти 200 тысяч жителей ОРДЛО "приобрели" российские паспорта
Почти 200 тысяч жителей ОРДЛО "приобрели" паспорта РФ
Самые популярные фильмы и сериалы 2019: Netflix составил свой рейтинг
Самые популярные фильмы и сериалы 2019: Netflix составил свой рейтинг
Кайли Миноуг выходит замуж
Кайли Миноуг выходит замуж

Похищенную нацистами картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" вернули в Украину

Похищенную нацистами картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" вернули в Украину
03:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости культуры:В Украину вернули уникальную картину Михаила Панина, вывезенную в годы нацистской оккупации.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отчиталось о возвращении картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Полотно было вывезено из Украины во время оккупации нацистами г. Днепра.

"При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г. Днепра (тогдашний Днепропетровск) 1941-1943 гг. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американским супругами Трейси картины в дар Украине, в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе "Potomack Company" (Александрия, штат Вирджиния, США)", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

В Германии убеждены, что Польша стала первой жертвой Второй мировой войны

Михаил Панин – украинский, российский и советский живописец, писал картины на историческую и историко-революционную тематику. Работа "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была создана им в 1911 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Картина, Вторая мировая война, Минкульт, Михаил Панин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 Правоохранители отчитались о ситуации во время факельного шествия в Киеве (Фото)
04 В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
05 Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;То, что определяет нашу идентичность&quot;: УИНП запускает новый проект
УИНП запускает новый проект
В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине
В Берлине прозвучала молитва за мир в Украине
Наша зеленая красавица покорила Европу (Фото)
Наша зеленая красавица покорила Европу (Фото)
Провал миссии &quot;Чандраян-2&quot;: Индия не теряет надежду и готовит третью миссию на Луну
Провал миссии "Чандраян-2": Индия не теряет надежду и готовит третью миссию на Луну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь