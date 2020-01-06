Осторожно, эти картины способны манипулировать: молодой художник создает невероятные сюжеты (Фото)

Эрик Йоханссон (Erik Johansson) — молодой фотограф и художник из Швеции, который с помощью фотоаппарата и графических редакторов создает неповторимые образы и невероятные сюжеты.
Эрик Йоханссон достаточно молод, но у него уже присутствует свой стиль. Он стирает грань между реальностью и фантазией, тем самым делая свои работы уникальными.
Эрик работает в основном над собственными проектами, но не отказывается и от коммерческих.
На своем сайте Эрик пишет: "Фотография для меня — это только возможность собрать материал для реализации идей моего воображения. Я в восторге от вещей, которые окружают меня в повседневной жизни, и от их характеристик. Каждый новый проект — это новый поединок, и моя цель — выполнить его как можно реалистичнее".
Эрик любит экспериментировать. Он часто создает автопортреты в абсолютно фантастической обстановке. Приглядитесь внимательно: худощавый блондин, который присутствует на нескольких фотографиях, — это сам автор.
Работы мастера сложно назвать фотографиями — это скорее картины, созданные на основе простых на первый взгляд фоторабот.
"Картины" Эрика обладают высокой детализацией, и поэтому их можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.
Своими источниками вдохновения Йоханссон считает Сальвадора Дали и Рене Магритта. Но в его работах гораздо более заметно влияние Мориса Эшера и Роба Гонсалеса.