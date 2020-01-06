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Осторожно, эти картины способны манипулировать: молодой художник создает невероятные сюжеты (Фото)

Смотрите фото (13)
Осторожно, эти картины способны манипулировать: молодой художник создает невероятные сюжеты (Фото)
20:06 Сегодня Телеграф obiskusstve.com

Новости культуры:Представляем вашему вниманию подборку из 13 наиболее впечатляющих работ молодого фотографа.

  • 1

    Эрик Йоханссон (Erik Johansson) — молодой фотограф и художник из Швеции, который с помощью фотоаппарата и графических редакторов создает неповторимые образы и невероятные сюжеты.

  • 2

    Эрик Йоханссон достаточно молод, но у него уже присутствует свой стиль. Он стирает грань между реальностью и фантазией, тем самым делая свои работы уникальными.

  • 3

    Эрик работает в основном над собственными проектами, но не отказывается и от коммерческих.

  • 4

    На своем сайте Эрик пишет: "Фотография для меня — это только возможность собрать материал для реализации идей моего воображения. Я в восторге от вещей, которые окружают меня в повседневной жизни, и от их характеристик. Каждый новый проект — это новый поединок, и моя цель — выполнить его как можно реалистичнее".

  • 5

    Эрик любит экспериментировать. Он часто создает автопортреты в абсолютно фантастической обстановке. Приглядитесь внимательно: худощавый блондин, который присутствует на нескольких фотографиях, — это сам автор.

  • 6

    Работы мастера сложно назвать фотографиями — это скорее картины, созданные на основе простых на первый взгляд фоторабот.

  • 7

    "Картины" Эрика обладают высокой детализацией, и поэтому их можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.

  • 8

    Своими источниками вдохновения Йоханссон считает Сальвадора Дали и Рене Магритта. Но в его работах гораздо более заметно влияние Мориса Эшера и Роба Гонсалеса.

Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"

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Все по теме:

Картины, Фотографии, Искусство, Художник, Фотограф, Эрик Йоханссон, Фтоснимки, Erik Johansson.
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