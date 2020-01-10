Скачать
Пятница, 10.01.2020
Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Биатлон: где и когда состоится мужской спринт в Оберхофе
Биатлон: где и когда состоится мужской спринт в Оберхофе
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 11 января

Портреты диких кошек и не только: этот парень создает невероятные картины (Фото)

Смотрите фото (9)
Портреты диких кошек и не только: этот парень создает невероятные картины (Фото)
10:19 Сегодня Телеграф pitomci.temadnya.com Фото: instagram.com

Новости культуры:Взгляните только на эти нереально красивые картины!

  • 1

    Существует немало художников, работающих в стиле гиперреализма, но когда дело доходит до портретов животных, Ник Сайдер (Nick Sider) обращает на себя внимание в первую очередь.

  • 2

    Уже в 5-летнем возрасте он знал, что хочет стать художником, но понадобилось ещё 20 лет, чтобы Ник смог набраться смелости и посвятить себя живописи.

  • 3

    Уволившись с работы, он стал учиться рисовать акриловыми красками.

  • 4

    Глядя на впечатляющие работы 31-летнего художника-самоучки, можно подумать, что за его плечами ─ не один десяток лет опыта и профессиональная художественная школа, хотя на самом деле это совсем не так.

  • 5

    По мере взросления, Ник Сайдер стал одержим тиграми, поэтому большие и величественные кошки являются героями его самых впечатляющих работ. 

Осторожно, эти картины способны манипулировать: молодой художник создает невероятные сюжеты (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Животные, Картины, Искусство, Художник, Дикие животные, Портреты, Ник Сайдер, Nick Sider.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
02 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
03 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
04 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
05 Невероятно полезен для организма человека: чем же так хорош имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове в ДТП погиб трехлетний ребенок
Во Львове в ДТП погиб трехлетний ребенок
В Конгрессе США проголосовали за ограничение военных полномочий Трампа
В США проголосовали за ограничение военных полномочий Трампа
Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег
Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег
Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь