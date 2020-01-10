Портреты диких кошек и не только: этот парень создает невероятные картины (Фото)

1 Существует немало художников, работающих в стиле гиперреализма, но когда дело доходит до портретов животных, Ник Сайдер (Nick Sider) обращает на себя внимание в первую очередь.

2 Уже в 5-летнем возрасте он знал, что хочет стать художником, но понадобилось ещё 20 лет, чтобы Ник смог набраться смелости и посвятить себя живописи.

3 Уволившись с работы, он стал учиться рисовать акриловыми красками.

4 Глядя на впечатляющие работы 31-летнего художника-самоучки, можно подумать, что за его плечами ─ не один десяток лет опыта и профессиональная художественная школа, хотя на самом деле это совсем не так.