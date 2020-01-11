Без фильтров и фотошопа: фотографии из прошлого

Глядя на эти фотографии, как никогда остро понимаешь, что красота - это естественность! Взгляните на этих красивых молодых женщин и мужчин, фотографии которых в ретуши совсем не нуждаются!