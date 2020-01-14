Гордые и хищные: величественные кошки на снимках индийского фотографа (Фото)

1 Шааз Джунг — талантливый фотограф дикой природы из индийского штата Карнатака.

2 Он фокусируется главным образом на съемках дикой природы, животных и фотографии кошек.

3 Своими работами Шааз делится в Instagram, где у него более 380 тыс. подписчиков.

4 Шааз Джунг (Shaaz Jung) — талантливый фотограф, специалист по животным семейства кошачьих, кинематографист и звезда Instagram сейчас живет в Индии.

5 Когда-то он изучал экономику в Утрехтском университете в Европе.

6 Вместо того, чтобы заняться корпоративной карьерой, Шааз вернулся в леса Индии, где провел большую часть своего детства.