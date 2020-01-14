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Вторник, 14.01.2020
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Гордые и хищные: величественные кошки на снимках индийского фотографа (Фото)

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Гордые и хищные: величественные кошки на снимках индийского фотографа (Фото)
05:20 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Невероятные работы талантливого фотографа. Только взгляните на его работы!

  • 1

    Шааз Джунг — талантливый фотограф дикой природы из индийского штата Карнатака. 

  • 2

    Он фокусируется главным образом на съемках дикой природы, животных и фотографии кошек.

  • 3

    Своими работами Шааз делится в Instagram, где у него более 380 тыс. подписчиков.

  • 4

    Шааз Джунг (Shaaz Jung) — талантливый фотограф, специалист по животным семейства кошачьих, кинематографист и звезда Instagram сейчас живет в Индии.

  • 5

    Когда-то он изучал экономику в Утрехтском университете в Европе.

  • 6

    Вместо того, чтобы заняться корпоративной карьерой, Шааз вернулся в леса Индии, где провел большую часть своего детства.

  • 7

    Он решил провести всю свою жизнь в поисках и изучении леопардов в Южной Индии и помог основать курорт «The Bison» — палаточный лагерь, построенный на принципах экологического туризма.

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Красота, Фотографии, Кошки, Искусство, Фото, Фотоснимки, Дикая красота.
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