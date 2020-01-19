ТОП-20 известных скульптур с глубоким смыслом и удивительной историей (Фото)

Заботливая рука, Гларус
Как вы, наверное, уже догадались, скульптура "Заботливая рука" была создана как послание о том, что человек должен быть ответственным перед Природой. Скульптура находится в прекрасном городе Гларус (Glarus), Швейцария, где вы обязательно задумаетесь о сохранении окружающей вас красоты. Имена скульпторов - Ева Эртли (Eva Oertli) и Беат Хубер (Beat Huber).
La Estrella Herida, Барселона
Эта скульптура состоит из 4 шатких, ржавых, металлических кубов со стеклом, которые напоминают игрушечный домик. Название "Раненная звезда" было дано ей не просто так. Это реквием всему, чего больше нет: мечтам, которые так и не сбылись, местам, где раньше кипела жизнь, но теперь они опустели, тому, что могло произойти, но так и не случилось, но самое главное — это реквием нашей короткой юности.
Место для памятника было выбрано неслучайно: здесь, прямо у воды, в районе Ла-Барселонета (La Barceloneta), раньше были трущобы и бедный рыбацкий городок. Семьи с большим количеством детей жили здесь в очень тесных бараках, а мужчины отправлялись к морю, чтобы накормить свои семьи. Позже на пляжах появились легендарные chiringuitos (что-то вроде импровизированного бара), которые убрали перед летними Олимпийскими играми 1992 года. Так город потерял часть своей индивидуальности. Теперь в Сан-Микеле (Sant Miquel) есть чистый пляж, и ничто не напоминает о прошлой жизни. Только этот памятник о несбывшихся мечтах.
Скульптура-инсталляция "Поглощенные светом", Амстердам
Эта работа британского скульптора Гали Мэй Лукас (Gali May Lucas) стала частью Амстердамского Фестиваля света (Gali May Lucas) и должна была подчеркнуть одержимость людей технологиями и смартфонами. Три фигуры сидят на скамейке в позе, в которой обычно сидят пользователи смартфона, и пишут текстовые сообщения. Их лица освещены экранами. По словам скульптора, ее идея заключалась в том, чтобы показать, как люди притянуты к этим экранам. Но их свет не только дает нам информацию, но и уводит нас от реального мира.
Высокий прилив, Лондон
Четыре всадника на берегу Темзы исчезают и появляются в зависимости от времени суток. Художник, скульптор и защитник окружающей среды Джейсон деКейрс Тейлор (Jason deCaires Taylor) создал эту композицию, чтобы привлечь внимание общественности к чрезмерной зависимости людей от нефти и напомнить нам о том, как наша современная промышленность влияет на изменение климата. Как вы видите, вместо голов у лошадей – нефтяные насосы. Фигуры, одетые в костюмы, сидят на лошадях и куда-то смотрят - это прямая отсылка к политикам и бизнесменам, которые берут от природы столько, сколько могут унести, игнорируя все побочные эффекты.
История любви, Киев
Эта скульптура рассказывает об уникальной истории Луиджи Педуто (Luigi Peduto) и Мокрины Юрзук (Mokryna Yurzuk), чья любовь преодолела время и расстояние. Пара познакомилась в 1943 году в австрийском лагере для военнопленных, а после войны влюбленные расстались. Позже у них появились свои семьи, и они жили своей жизнью, но все еще помнили друг друга, и почти 60 лет спустя этот итальянский мужчина нашел свою любовь, благодаря шоу "Жди меня".
Когда они встретились, им было уже за 80 лет, и Луиджи сделал Мокрине предложение, но, к сожалению, у них не было достаточно времени, чтобы пожениться. Скульптура служит символом любви, которую вы можете пронести через всю жизнь. Копия киевского памятника была также установлена в родном городе Луиджи — Кастель-Сан-Лоренцо (Castel San Lorenzo) в Италии.
Мемориал потерянного времени, Калуга
Памятник был создан спасательной группой Lisa alеrt (российский аналог Amber alеrt). Внутри песочных часов находится кукла, которая выглядит как 6-летний ребенок, а другая часть часов заполнена песком. Смысл памятника понятен: при поиске детей важна каждая секунда.
Висящее апельсиновое дерево, Тель-Авив
Висящее апельсиновое дерево находится в старом городе Яффо. Для Израиля апельсин – особенный фрукт. В 1948 году, когда страна только появилась, именно экспорт цитрусовых позволил экономике Израиля держаться на плаву. Деревья высаживали в яйцевидные горшки, висящие на веревках, натянутых между домами.
Скульптор Ран Морин (Ran Morin) утверждает, что его творение похоже на человечество, которое занимается индустриализацией, постоянно гонится за технологическим прогрессом и которое фактически утратило свои корни — связь с природой. Мы, как и это дерево, все еще растем из ниоткуда, и понятия не имеем, куда направляемся, потеряв почву под ногами. Есть и другая интерпретация для висящего дерева: растение без почвы символизирует скитания народа Израиля и трудности, с которыми приходится сталкиваться иммигрантам.
Det Svenska Tungsinnet, Мальма
На набережной можно увидеть фигуру человека в берете, который стоит, спрятав руки в карманы, и плачет. Если вы подойдете ближе к фигуре, то увидите, что по его щекам текут настоящие слезы. Эта скульптура-фонтан была создана по эскизам художника и режиссера Мари-Луизы Экман (Marie-Louise Ekman) и называется Det Svenska Tungsinnet. Моделью для скульптуры стал шведский актер Йеста Экман (Gösta Ekman), муж Марии-Луизы.
Смысл скульптуры заключается в том, что мужчинам в современном мире приходится справляться со всеми жизненными трудностями и преодолевать свои страхи и депрессии, но при этом оставаться сильными.
Дети - жертвы пороков взрослых, Москва
Эта скульптура находится на Болотной площади в Москве. Ее создал художник и скульптор Михаил Чемякин. Памятник состоит из 15 скульптур и символизирует борьбу со злом и социальными пороками. Фигуры детей окружены монстрами, олицетворяющими пороки взрослых: наркоманию, насилие, алкогольную зависимость и т.д.
Например, воровство символизирует фигура человека с головой свиньи, несущая мешок с деньгами; садизм - носорог в одежде мясника; а фигура рыцаря в доспехах с крыльями и противогазом, держащая бомбу, является символом войны. Центральное место в скульптуре занимает фигура, которая символизирует безразличие – ее тело похоже на саркофаг - она закрыла глаза и уши.
Превратности судьбы, Канкун
26 детских фигур (превратностей) - один из самых ярких памятников, который является частью парка подводных скульптур Гренады. Главная задача музея - возродить морскую флору и фауну, находящуюся под угрозой исчезновения. Статуи стали искусственной средой обитания для кораллов и подводных растений. Скульптура весит 15 тонн, и была создана для того, чтобы противостоять приливам и течениям. Кольцо детей символизирует жизненный цикл и ответственность, которую несут люди за состояние окружающей среды, которую они оставляют для будущих поколений.
Нерожденные дети, Рига
В рамках мероприятия под названием "За жизнь" в Риге была представлена экспозиция из 27 скульптур младенцев. Количество скульптур было выбрано неспроста: по статистике, именно столько детей ежедневно не рождаются в Латвии из-за абортов. Цель мероприятия – обеспечить семьи информацией об абортах и их последствиях.
Рядом с каждой скульптурой есть небольшая табличка на 3 языках (английском, русском и латышском), которая объясняет причины, по которым люди решают сделать аборт. Например, у женщины уже есть ребенок, ее муж умер, и она думает, что не сможет в одиночку воспитывать двух детей, поэтому соглашается на аборт, чтобы обеспечить хорошее будущее хотя бы одному ребенку. Другая табличка рассказывает историю о том, как мать заболела гриппом во время беременности, и врач посоветовал ей сделать аборт.
Сострадание, Москва
На станции метро Менделеевская есть памятник под названием "Сострадание" скульптора Александра Цигаля, художника животных Сергея Цигаля и Андрея и Петра Налича. Памятник посвящен бездомной собаке по кличке Мальчик, который жил и умер в подземном переходе. Его жестокая смерть вызвала огромный общественный резонанс. Надпись на памятнике гласит: "Сострадание. Посвящается гуманному отношению к бездомным животным".
Мемориал беременной женщины, Лондон
На Трафальгарской площади установлены 4 пьедестала с традиционными бронзовыми скульптурами. Четвертый стал важным местом, где появляются произведения современного искусства. Скульптуры там постоянно меняются. На пьедестале стояли модель английского военного корабля в бутылке, гигантский синий петух и большой палец, символизирующий лайк. Сейчас здесь находится копия древней персидской скульптуры.
Одной из самых оригинальных и противоречивых работ стала скульптура Марка Куинна (Marc Quinn), изображающая беременную женщину-инвалида по имени Элисон Лаппер (Alison Lapper). Ошибка врача привела к тому, что эта женщина родилась без рук и с очень короткими ногами. Ее семья отдала ее в детский дом, где она провела все свое детство. Но она все равно научилась рисовать, держа кисточку в зубах, жила полноценной жизнью и даже родила ребенка. Эта скульптура символизирует человеческую красоту и невероятную жизненную силу, и в 2012 году ее выбрали в качестве символа Паралимпийских игр в Лондоне.
Мемориал Холокоста, Майами
Расположение этого памятника может показаться немного странным, но именно сюда, в Южную Флориду, бежали представители еврейского народа после Холокоста. США приняли беженцев, и вся боль и горе, которые испытали эти люди, превратились в этот мемориал. В его создании приняли участие Кеннет Трейстер (Kenneth Treister) и 45 других архитекторов и скульпторов.
Мемориал окружен колоннадой из полукруглых классических колонн, сделанных из светлого камня, внутри находится пруд с цветущими лилиями и островом. К острову ведет узкий каменный коридор, на стенах которого высечены названия концлагерей. В центре острова находится скульптура гигантской руки, тянущейся к небу, прося о помощи. Руку окружают 130 фигур. Идея Трейстера состояла в том, чтобы не только почтить память жертв геноцида, но и поддержать людей, которые выжили, а всем остальным не дать забыть эту трагедию.
Девушка-призрак, Лондон
Девушка-призрак – это работа британского скульптора Кевина Фрэнсиса Грея (Kevin Francis Gray). Лицо девушки покрыто длинной вуалью из кристаллов. Любопытный человек может заглянуть под вуаль и увидит там череп. Руки девушки покрыты шрамами. Так художник изобразил человека, который не хочет принимать реальность.
Работа автора немного пугает, но она находит отклик у людей: выставки работ Кевина Фрэнсиса Грея проходят по всему миру. Девушка-призрак символизирует закрытых людей и демонстрирует, как страшно их одиночество.
Мемориал человека, Берген
Этот бедняга, прислонившийся к стене у входа в Центральный Банк, представляет собой как мемориал, так и любого случайного человека. Он напоминает нам о том, что каждый человек заслуживает нашей помощи и внимания — неважно, богат он или беден. Мемориальная доска гласит: "Никто не является только тем, что вы видите" памятник должен напоминать людям о других, кому нужна помощь.
Небоскреб, Брюгге
Эта художественная инсталляция была представлена на выставке современного искусства. Гигантского кита, готового выброситься на берег, поместили в главный канал Брюгге. Он сделан из 5 тонн пластика, собранного на берегу всего за 4 месяца. В нем есть пластиковые контейнеры, бутылки и даже стулья и ведра.
Небоскреб призван привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения океана и тому факту, что количество пластика в скором времени может превысить количество морских обитателей. По данным ученых, в настоящее время в океане находится 150 миллионов тонн пластикового мусора, и каждый год добавляется еще около 8 миллионов тонн. Создатели этой скульптуры надеются, что их кит (который демонстрирует масштаб проблемы) заставит человечество задуматься о том, как оно использует пластик.
Несвоевременные современники, Лейпциг
Эта композиция состоит из фигур учителя, диагноста, рационализатора, городского декоратора и теоретика искусства. Все они голые и балансируют на балке. Некоторые детали скульптур покрыты золотом, поэтому их легко заметить (пила, лавровый венок, слуховая труба и другие детали). Подпись на бронзовой балке, на которой они стоят, гласит: "Конечно, вы можете пожертвовать жизнью ради принципа, если это не ваша жизнь".
Фигуры отображают людей, решивших взорвать университетскую церковь Святого Павла на Августплац (Augustusplatz) - единственную готическую церковь, пережившую войну. В ней выступали Бах и Мендельсон. Церковь взорвали в 1968 году после решения, принятого правительством ГДР. Она не вписывалась в социалистический образ площади. Художник Бернд Гебель (Bernd Gоbel) оставил напоминание о том, как действия группы людей, которые не видят дальше своего носа, могут привести к необратимым последствиям.
Она обманывает, Осло
Монументальная скульптура высотой 16 м, сделанная из стальных и стеклянных панелей призвана продемонстрировать власть природы над людьми.
Эта скульптура плавает в воде на бетонной платформе и вращается под влиянием ветров и приливов, напоминая нам о постоянных изменениях погоды. Она похожа на ледник: вода отражается в ее стеклянных панелях. Эта массивная скала "льда" является символом могущества и величия Севера. И тот факт, что скульптура может двигаться, показывает, что природа сильнее и может свести на нет все наши усилия, что следует принимать во внимание.
Сжигание книг, Берлин
Пустые книжные полки на площади Бебельплатц (Bebelplatz) напоминают нам, что не все считают книги лучшими друзьями. Так, в мае 1933 года нацистские студенты сожгли более 20 000 книг, среди которых были книги Ильфа и Петрова, Максима Горького, Михаила Зощенко, Генриха Манна и Эриха Марии Ремарка. Рядом со скульптурой находится табличка с цитатой Генриха Гейне: "Это была только прелюдия. Там, где сжигают книги, в конце концов будут сжигать и людей".