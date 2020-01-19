ТОП-20 известных скульптур с глубоким смыслом и удивительной историей (Фото)

1 Заботливая рука, Гларус Как вы, наверное, уже догадались, скульптура "Заботливая рука" была создана как послание о том, что человек должен быть ответственным перед Природой. Скульптура находится в прекрасном городе Гларус (Glarus), Швейцария, где вы обязательно задумаетесь о сохранении окружающей вас красоты. Имена скульпторов - Ева Эртли (Eva Oertli) и Беат Хубер (Beat Huber).

2 La Estrella Herida, Барселона Эта скульптура состоит из 4 шатких, ржавых, металлических кубов со стеклом, которые напоминают игрушечный домик. Название "Раненная звезда" было дано ей не просто так. Это реквием всему, чего больше нет: мечтам, которые так и не сбылись, местам, где раньше кипела жизнь, но теперь они опустели, тому, что могло произойти, но так и не случилось, но самое главное — это реквием нашей короткой юности. Место для памятника было выбрано неслучайно: здесь, прямо у воды, в районе Ла-Барселонета (La Barceloneta), раньше были трущобы и бедный рыбацкий городок. Семьи с большим количеством детей жили здесь в очень тесных бараках, а мужчины отправлялись к морю, чтобы накормить свои семьи. Позже на пляжах появились легендарные chiringuitos (что-то вроде импровизированного бара), которые убрали перед летними Олимпийскими играми 1992 года. Так город потерял часть своей индивидуальности. Теперь в Сан-Микеле (Sant Miquel) есть чистый пляж, и ничто не напоминает о прошлой жизни. Только этот памятник о несбывшихся мечтах.

3 Скульптура-инсталляция "Поглощенные светом", Амстердам Эта работа британского скульптора Гали Мэй Лукас (Gali May Lucas) стала частью Амстердамского Фестиваля света (Gali May Lucas) и должна была подчеркнуть одержимость людей технологиями и смартфонами. Три фигуры сидят на скамейке в позе, в которой обычно сидят пользователи смартфона, и пишут текстовые сообщения. Их лица освещены экранами. По словам скульптора, ее идея заключалась в том, чтобы показать, как люди притянуты к этим экранам. Но их свет не только дает нам информацию, но и уводит нас от реального мира.

4 Высокий прилив, Лондон Четыре всадника на берегу Темзы исчезают и появляются в зависимости от времени суток. Художник, скульптор и защитник окружающей среды Джейсон деКейрс Тейлор (Jason deCaires Taylor) создал эту композицию, чтобы привлечь внимание общественности к чрезмерной зависимости людей от нефти и напомнить нам о том, как наша современная промышленность влияет на изменение климата. Как вы видите, вместо голов у лошадей – нефтяные насосы. Фигуры, одетые в костюмы, сидят на лошадях и куда-то смотрят - это прямая отсылка к политикам и бизнесменам, которые берут от природы столько, сколько могут унести, игнорируя все побочные эффекты.

5 История любви, Киев Эта скульптура рассказывает об уникальной истории Луиджи Педуто (Luigi Peduto) и Мокрины Юрзук (Mokryna Yurzuk), чья любовь преодолела время и расстояние. Пара познакомилась в 1943 году в австрийском лагере для военнопленных, а после войны влюбленные расстались. Позже у них появились свои семьи, и они жили своей жизнью, но все еще помнили друг друга, и почти 60 лет спустя этот итальянский мужчина нашел свою любовь, благодаря шоу "Жди меня". Когда они встретились, им было уже за 80 лет, и Луиджи сделал Мокрине предложение, но, к сожалению, у них не было достаточно времени, чтобы пожениться. Скульптура служит символом любви, которую вы можете пронести через всю жизнь. Копия киевского памятника была также установлена в родном городе Луиджи — Кастель-Сан-Лоренцо (Castel San Lorenzo) в Италии.

6 Мемориал потерянного времени, Калуга Памятник был создан спасательной группой Lisa alеrt (российский аналог Amber alеrt). Внутри песочных часов находится кукла, которая выглядит как 6-летний ребенок, а другая часть часов заполнена песком. Смысл памятника понятен: при поиске детей важна каждая секунда.

7 Висящее апельсиновое дерево, Тель-Авив Висящее апельсиновое дерево находится в старом городе Яффо. Для Израиля апельсин – особенный фрукт. В 1948 году, когда страна только появилась, именно экспорт цитрусовых позволил экономике Израиля держаться на плаву. Деревья высаживали в яйцевидные горшки, висящие на веревках, натянутых между домами. Скульптор Ран Морин (Ran Morin) утверждает, что его творение похоже на человечество, которое занимается индустриализацией, постоянно гонится за технологическим прогрессом и которое фактически утратило свои корни — связь с природой. Мы, как и это дерево, все еще растем из ниоткуда, и понятия не имеем, куда направляемся, потеряв почву под ногами. Есть и другая интерпретация для висящего дерева: растение без почвы символизирует скитания народа Израиля и трудности, с которыми приходится сталкиваться иммигрантам.

8 Det Svenska Tungsinnet, Мальма На набережной можно увидеть фигуру человека в берете, который стоит, спрятав руки в карманы, и плачет. Если вы подойдете ближе к фигуре, то увидите, что по его щекам текут настоящие слезы. Эта скульптура-фонтан была создана по эскизам художника и режиссера Мари-Луизы Экман (Marie-Louise Ekman) и называется Det Svenska Tungsinnet. Моделью для скульптуры стал шведский актер Йеста Экман (Gösta Ekman), муж Марии-Луизы. Смысл скульптуры заключается в том, что мужчинам в современном мире приходится справляться со всеми жизненными трудностями и преодолевать свои страхи и депрессии, но при этом оставаться сильными.

9 Дети - жертвы пороков взрослых, Москва Эта скульптура находится на Болотной площади в Москве. Ее создал художник и скульптор Михаил Чемякин. Памятник состоит из 15 скульптур и символизирует борьбу со злом и социальными пороками. Фигуры детей окружены монстрами, олицетворяющими пороки взрослых: наркоманию, насилие, алкогольную зависимость и т.д. Например, воровство символизирует фигура человека с головой свиньи, несущая мешок с деньгами; садизм - носорог в одежде мясника; а фигура рыцаря в доспехах с крыльями и противогазом, держащая бомбу, является символом войны. Центральное место в скульптуре занимает фигура, которая символизирует безразличие – ее тело похоже на саркофаг - она закрыла глаза и уши.

10 Превратности судьбы, Канкун 26 детских фигур (превратностей) - один из самых ярких памятников, который является частью парка подводных скульптур Гренады. Главная задача музея - возродить морскую флору и фауну, находящуюся под угрозой исчезновения. Статуи стали искусственной средой обитания для кораллов и подводных растений. Скульптура весит 15 тонн, и была создана для того, чтобы противостоять приливам и течениям. Кольцо детей символизирует жизненный цикл и ответственность, которую несут люди за состояние окружающей среды, которую они оставляют для будущих поколений.

11 Нерожденные дети, Рига В рамках мероприятия под названием "За жизнь" в Риге была представлена экспозиция из 27 скульптур младенцев. Количество скульптур было выбрано неспроста: по статистике, именно столько детей ежедневно не рождаются в Латвии из-за абортов. Цель мероприятия – обеспечить семьи информацией об абортах и их последствиях. Рядом с каждой скульптурой есть небольшая табличка на 3 языках (английском, русском и латышском), которая объясняет причины, по которым люди решают сделать аборт. Например, у женщины уже есть ребенок, ее муж умер, и она думает, что не сможет в одиночку воспитывать двух детей, поэтому соглашается на аборт, чтобы обеспечить хорошее будущее хотя бы одному ребенку. Другая табличка рассказывает историю о том, как мать заболела гриппом во время беременности, и врач посоветовал ей сделать аборт.

12 Сострадание, Москва На станции метро Менделеевская есть памятник под названием "Сострадание" скульптора Александра Цигаля, художника животных Сергея Цигаля и Андрея и Петра Налича. Памятник посвящен бездомной собаке по кличке Мальчик, который жил и умер в подземном переходе. Его жестокая смерть вызвала огромный общественный резонанс. Надпись на памятнике гласит: "Сострадание. Посвящается гуманному отношению к бездомным животным".

13 Мемориал беременной женщины, Лондон На Трафальгарской площади установлены 4 пьедестала с традиционными бронзовыми скульптурами. Четвертый стал важным местом, где появляются произведения современного искусства. Скульптуры там постоянно меняются. На пьедестале стояли модель английского военного корабля в бутылке, гигантский синий петух и большой палец, символизирующий лайк. Сейчас здесь находится копия древней персидской скульптуры. Одной из самых оригинальных и противоречивых работ стала скульптура Марка Куинна (Marc Quinn), изображающая беременную женщину-инвалида по имени Элисон Лаппер (Alison Lapper). Ошибка врача привела к тому, что эта женщина родилась без рук и с очень короткими ногами. Ее семья отдала ее в детский дом, где она провела все свое детство. Но она все равно научилась рисовать, держа кисточку в зубах, жила полноценной жизнью и даже родила ребенка. Эта скульптура символизирует человеческую красоту и невероятную жизненную силу, и в 2012 году ее выбрали в качестве символа Паралимпийских игр в Лондоне.

14 Мемориал Холокоста, Майами Расположение этого памятника может показаться немного странным, но именно сюда, в Южную Флориду, бежали представители еврейского народа после Холокоста. США приняли беженцев, и вся боль и горе, которые испытали эти люди, превратились в этот мемориал. В его создании приняли участие Кеннет Трейстер (Kenneth Treister) и 45 других архитекторов и скульпторов. Мемориал окружен колоннадой из полукруглых классических колонн, сделанных из светлого камня, внутри находится пруд с цветущими лилиями и островом. К острову ведет узкий каменный коридор, на стенах которого высечены названия концлагерей. В центре острова находится скульптура гигантской руки, тянущейся к небу, прося о помощи. Руку окружают 130 фигур. Идея Трейстера состояла в том, чтобы не только почтить память жертв геноцида, но и поддержать людей, которые выжили, а всем остальным не дать забыть эту трагедию.

15 Девушка-призрак, Лондон Девушка-призрак – это работа британского скульптора Кевина Фрэнсиса Грея (Kevin Francis Gray). Лицо девушки покрыто длинной вуалью из кристаллов. Любопытный человек может заглянуть под вуаль и увидит там череп. Руки девушки покрыты шрамами. Так художник изобразил человека, который не хочет принимать реальность. Работа автора немного пугает, но она находит отклик у людей: выставки работ Кевина Фрэнсиса Грея проходят по всему миру. Девушка-призрак символизирует закрытых людей и демонстрирует, как страшно их одиночество.

16 Мемориал человека, Берген Этот бедняга, прислонившийся к стене у входа в Центральный Банк, представляет собой как мемориал, так и любого случайного человека. Он напоминает нам о том, что каждый человек заслуживает нашей помощи и внимания — неважно, богат он или беден. Мемориальная доска гласит: "Никто не является только тем, что вы видите" памятник должен напоминать людям о других, кому нужна помощь.

17 Небоскреб, Брюгге Эта художественная инсталляция была представлена на выставке современного искусства. Гигантского кита, готового выброситься на берег, поместили в главный канал Брюгге. Он сделан из 5 тонн пластика, собранного на берегу всего за 4 месяца. В нем есть пластиковые контейнеры, бутылки и даже стулья и ведра. Небоскреб призван привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения океана и тому факту, что количество пластика в скором времени может превысить количество морских обитателей. По данным ученых, в настоящее время в океане находится 150 миллионов тонн пластикового мусора, и каждый год добавляется еще около 8 миллионов тонн. Создатели этой скульптуры надеются, что их кит (который демонстрирует масштаб проблемы) заставит человечество задуматься о том, как оно использует пластик.

18 Несвоевременные современники, Лейпциг Эта композиция состоит из фигур учителя, диагноста, рационализатора, городского декоратора и теоретика искусства. Все они голые и балансируют на балке. Некоторые детали скульптур покрыты золотом, поэтому их легко заметить (пила, лавровый венок, слуховая труба и другие детали). Подпись на бронзовой балке, на которой они стоят, гласит: "Конечно, вы можете пожертвовать жизнью ради принципа, если это не ваша жизнь". Фигуры отображают людей, решивших взорвать университетскую церковь Святого Павла на Августплац (Augustusplatz) - единственную готическую церковь, пережившую войну. В ней выступали Бах и Мендельсон. Церковь взорвали в 1968 году после решения, принятого правительством ГДР. Она не вписывалась в социалистический образ площади. Художник Бернд Гебель (Bernd Gоbel) оставил напоминание о том, как действия группы людей, которые не видят дальше своего носа, могут привести к необратимым последствиям.

19 Она обманывает, Осло Монументальная скульптура высотой 16 м, сделанная из стальных и стеклянных панелей призвана продемонстрировать власть природы над людьми. Эта скульптура плавает в воде на бетонной платформе и вращается под влиянием ветров и приливов, напоминая нам о постоянных изменениях погоды. Она похожа на ледник: вода отражается в ее стеклянных панелях. Эта массивная скала "льда" является символом могущества и величия Севера. И тот факт, что скульптура может двигаться, показывает, что природа сильнее и может свести на нет все наши усилия, что следует принимать во внимание.