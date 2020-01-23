Очаровательные кулоны, которые сделали своими руками (Фото) Многие женщины умеют шить, вышивать и увлекаются различными видами рукоделия, но только из-под руки настоящей художницы могут выйти такие прекрасные работы. Хотя Вера Шимуня и не имеет художественного образования, пейзажи, которые она "рисует" нитками, схожи с картинами импрессионистов. Ее работы такие тонкие и миниатюрные, что Вера делает из них украшения в виде кулонов, подвесок и колец.