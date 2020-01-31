Art of Building: потрясающие здания в архитектурных фотографиях

1 Абсолютным победителем стал сюрреалистический снимок музея науки в Валенсии, Испания, сделанный Педро Луисом Аджуриагерра Саизом. Конкурс привлек участиков более чем из 100 стран. Fish от Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, сделанный в Валенсии, Испания (абсолютный победитель): "Из-за отражения воды ночью архитектура зданий показывает нам фигуру рыбы".

2 Красочная смесь Фолькера Сандера, сделанная в Гамбурге, Германия: "Эта фотография показывает мирное сосуществование старой и новой архитектуры. Здания не подходят друг другу, но они не сражаются друг с другом".

3 Банк, Джонатан Уолланд, сделал этот кадр в Лондоне: "Я использую минимализм - он устраняет отвлекающие факторы, заставляя зрителя сосредоточиться на чистейших элементах фотографии".

4 Skywards, Дебдатта Чакраборти, фото графия снятая в Праге, Чешская Республика: "Дом Черной Мадонны - это кубистическое здание в районе Старого города Праги".

5 Аксонометрия Гжегожа Татарина, сделанная во Вроцлаве, Польша: "Это вид сверху подземного входа на Национальный музыкальный форум".

6 На работе, Фолькер Сандер, сделавший снимок в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты: "Фотография является примером необходимого взаимодействия между людьми и зданиями. Без занятых людей, моющих гигантские стеклянные рамы башни, здание выглядело бы довольно уродливо".

7 "Море и люди" Дэвида Мартина Хуамани Бедоя, заснятое в Перу: "Вмешательство человека в природу не всегда плохо. На снимке видно спокойствие природы и балкон, с которого люди могут лучше это оценить".

8 Эйфелевой мост Хосе Пессоа Нету, снятый в Португалии: "Люди ждали уличного фестиваля Senhora da Agonia, одного из крупнейших в Португалии. С улицы я увидел эти прекрасные силуэты, мост, зеленые кресты и здание в гармонии".

9 Muralla Roja, автор Agnese Sanvito, снятый в Кальпе, Испания: "Это фото заключает в себе ощущение света и цвета в фотографии, которое мне нравится больше всего и которое важно для моей работы".