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Art of Building: потрясающие здания в архитектурных фотографиях

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Art of Building: потрясающие здания в архитектурных фотографиях
13:45 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости культуры:Объявлены победители конкурса Art of Building, проводимого Королевским институтом строительства в 2019 году.

  • 1

    Абсолютным победителем стал сюрреалистический снимок музея науки в Валенсии, Испания, сделанный Педро Луисом Аджуриагерра Саизом. Конкурс привлек участиков более чем из 100 стран.

    Fish от Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, сделанный в Валенсии, Испания (абсолютный победитель): "Из-за отражения воды ночью архитектура зданий показывает нам фигуру рыбы".

  • 2

    Красочная смесь Фолькера Сандера, сделанная в Гамбурге, Германия: "Эта фотография показывает мирное сосуществование старой и новой архитектуры. Здания не подходят друг другу, но они не сражаются друг с другом".

  • 3

    Банк, Джонатан Уолланд, сделал этот кадр в Лондоне: "Я использую минимализм - он устраняет отвлекающие факторы, заставляя зрителя сосредоточиться на чистейших элементах фотографии".

  • 4

    Skywards, Дебдатта Чакраборти, фото графия снятая в Праге, Чешская Республика: "Дом Черной Мадонны - это кубистическое здание в районе Старого города Праги".

  • 5

    Аксонометрия Гжегожа Татарина, сделанная во Вроцлаве, Польша: "Это вид сверху подземного входа на Национальный музыкальный форум".

  • 6

    На работе, Фолькер Сандер, сделавший снимок в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты: "Фотография является примером необходимого взаимодействия между людьми и зданиями. Без занятых людей, моющих гигантские стеклянные рамы башни, здание выглядело бы довольно уродливо".

  • 7

    "Море и люди" Дэвида Мартина Хуамани Бедоя, заснятое в Перу: "Вмешательство человека в природу не всегда плохо. На снимке видно спокойствие природы и балкон, с которого люди могут лучше это оценить".

  • 8

    Эйфелевой мост Хосе Пессоа Нету, снятый в Португалии: "Люди ждали уличного фестиваля Senhora da Agonia, одного из крупнейших в Португалии. С улицы я увидел эти прекрасные силуэты, мост, зеленые кресты и здание в гармонии".

  • 9

    Muralla Roja, автор Agnese Sanvito, снятый в Кальпе, Испания: "Это фото заключает в себе ощущение света и цвета в фотографии, которое мне нравится больше всего и которое важно для моей работы".

  • 10

    Приют для прогулок в Бексхилле, заснятый Адамом Риганом в Бексхилл, Восточный Суссекс: "Приют для прогулок - это элегантное и привлекательное решение мирской проблемы".

Земля льда и полярных сияний: Норвегия глазами Ханса Гуннара Аслаксена (Фото)

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Архитектура, Здания, Победители, Art of Building, Архитектурные фото.
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