Микеланджело из под дивана: неожиданные находки великих шедевров искусства (Фото)

1 Неизвестный Ван Гог В 30-х годах XX столетия в музей Ван Гога в Амстердаме дважды наведывалась пожилая пара с невзрачной картиной в зеленых тонах. Супруги настаивали на том, что довольно большое полотно в потертой деревянной раме является неизвестной работой великого голландского художника с названием "Закат". Винсент Ван Гог "Закат в Монмажуре", 1888 г. Оба раза эксперты по полотнам Ван Гога отмахивались от стариков, ссылаясь на то, что их "шедевр" лишь неумелое подражание великому мастеру. В доказательство приводилось то, что полотно не было подписано и кроме небрежно написанной на обратной стороне цифры "180" не имело никаких отметок. Но маститые вангоговеды заблуждались – "Закат" действительно принадлежал кисти Ван Гога, а цифра на обороте была написана рукой его брата Тео, проводившего опись имущества гения, после его трагической смерти. Тео пережил брата лишь на несколько месяцев, после чего картина перешла к его супруге, которая, нуждаясь в деньгах, продала ее в 1901 году неизвестному ценителю. Презентация неизвестной ранее картины Ван Гога После этого полотно много раз меняло владельца, и никто не сомневался в его подлинности. Но, однажды, очередные владельцы похвалились картиной своему другу, послу французскому послу в Швеции. Дипломат, имевший репутацию специалиста в живописи, убедил всех в том, что они являются владельцем подделки, и картина оказалась на чердаке. После смерти хозяев "Заката", их наследники снова пытались убедить искусствоведов в ее подлинности и снова потерпели фиаско. Лишь в 2013 году картина "Закат в Монмажуре" (такое ее полное название), была официально признана и заняла почетное место в музее Ван Гога в Амстердаме.

2 70 лет взаперти Несколько лет назад, в заброшенной квартире, расположенной в самом сердце Парижа, была найдена целая коллекция полотен XIX столетия. В помещение никто не входил более 70 лет, так как хозяйка отбыла из Франции накануне Второй мировой войны и так домой и не вернулась. Та самая парижская квартира Когда стало известно, что владелица недвижимости умерла на чужбине, адвокат передал ключи от квартиры наследникам, которые никак не ожидали найти в пыльном, затянутом паутиной жилище множество ценных произведений искусства. Джованни Больдини. Портрет актрисы Марты де Флориан в возрасте 24 лет. 1898 Наиболее значимым полотном из заброшенной квартиры оказался прекрасный женский портрет, созданный Джованни Больдини, импрессионистом конца XIX века. Специалисты оценили картину в 300 тысяч долларов, но на аукционе неизвестный ценитель приобрел ее за 2,1 миллиона долларов.

3 Микеланджело из под дивана Как-то раз американский военный пенсионер Мартин Кобер полез по какой-то надобности под свой диван, где среди старых фантиков и сухих пауков нашел картину Микеланджело "Мадонна, оплакивающая Христа". Бывший военный летчик, побывавший в десятках стран, так и не смог вспомнить, из какой командировки он привез полотно. Микеланджело "Мадонна, оплакивающая Христа", 1545 г. Точно известно, что одно время картина висела на стене, пока сын Мартина не угодил в нее теннисным мячом. После этого элемент декора от греха подальше спрятали под диван и постепенно забыли о нем. Никто не мог и подумать, что полотно настоящее и, несмотря на то, что мастер эпохи Возрождения не завершил его, стоит миллионы долларов.