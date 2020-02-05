Микеланджело из под дивана: неожиданные находки великих шедевров искусства (Фото)

Неизвестный Ван Гог
В 30-х годах XX столетия в музей Ван Гога в Амстердаме дважды наведывалась пожилая пара с невзрачной картиной в зеленых тонах. Супруги настаивали на том, что довольно большое полотно в потертой деревянной раме является неизвестной работой великого голландского художника с названием "Закат".
Винсент Ван Гог "Закат в Монмажуре", 1888 г.
Оба раза эксперты по полотнам Ван Гога отмахивались от стариков, ссылаясь на то, что их "шедевр" лишь неумелое подражание великому мастеру. В доказательство приводилось то, что полотно не было подписано и кроме небрежно написанной на обратной стороне цифры "180" не имело никаких отметок.
Но маститые вангоговеды заблуждались – "Закат" действительно принадлежал кисти Ван Гога, а цифра на обороте была написана рукой его брата Тео, проводившего опись имущества гения, после его трагической смерти. Тео пережил брата лишь на несколько месяцев, после чего картина перешла к его супруге, которая, нуждаясь в деньгах, продала ее в 1901 году неизвестному ценителю.
Презентация неизвестной ранее картины Ван Гога
После этого полотно много раз меняло владельца, и никто не сомневался в его подлинности. Но, однажды, очередные владельцы похвалились картиной своему другу, послу французскому послу в Швеции. Дипломат, имевший репутацию специалиста в живописи, убедил всех в том, что они являются владельцем подделки, и картина оказалась на чердаке.
После смерти хозяев "Заката", их наследники снова пытались убедить искусствоведов в ее подлинности и снова потерпели фиаско. Лишь в 2013 году картина "Закат в Монмажуре" (такое ее полное название), была официально признана и заняла почетное место в музее Ван Гога в Амстердаме.
70 лет взаперти
Несколько лет назад, в заброшенной квартире, расположенной в самом сердце Парижа, была найдена целая коллекция полотен XIX столетия. В помещение никто не входил более 70 лет, так как хозяйка отбыла из Франции накануне Второй мировой войны и так домой и не вернулась.
Та самая парижская квартира
Когда стало известно, что владелица недвижимости умерла на чужбине, адвокат передал ключи от квартиры наследникам, которые никак не ожидали найти в пыльном, затянутом паутиной жилище множество ценных произведений искусства.
Джованни Больдини. Портрет актрисы Марты де Флориан в возрасте 24 лет. 1898
Наиболее значимым полотном из заброшенной квартиры оказался прекрасный женский портрет, созданный Джованни Больдини, импрессионистом конца XIX века. Специалисты оценили картину в 300 тысяч долларов, но на аукционе неизвестный ценитель приобрел ее за 2,1 миллиона долларов.
Микеланджело из под дивана
Как-то раз американский военный пенсионер Мартин Кобер полез по какой-то надобности под свой диван, где среди старых фантиков и сухих пауков нашел картину Микеланджело "Мадонна, оплакивающая Христа". Бывший военный летчик, побывавший в десятках стран, так и не смог вспомнить, из какой командировки он привез полотно.
Микеланджело "Мадонна, оплакивающая Христа", 1545 г.
Точно известно, что одно время картина висела на стене, пока сын Мартина не угодил в нее теннисным мячом. После этого элемент декора от греха подальше спрятали под диван и постепенно забыли о нем. Никто не мог и подумать, что полотно настоящее и, несмотря на то, что мастер эпохи Возрождения не завершил его, стоит миллионы долларов.
Обретенный "Спаситель мира"
В частных коллекциях и музеях по всему миру хранятся десятки полотен Микеланджело и более сотни картин Рафаэля. А вот гений Леонардо да Винчи хоть и подарил миру много всего, но оставил лишь несколько картин. По разным оценкам сохранились 15 или 17 живописных произведений великого Леонардо, причем местонахождение некоторых из них достоверно не известно.
Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Около 1500 года
Полотно "Спаситель мира" не входило в число "живых" творений великого живописца, так как считалось безвозвратно утерянным. Последнее упоминание о картине нашли в документах XVII столетия, после чего следы его терялись. Такие полотна итальянца как "Монна Ванна", являвшаяся обнаженной версией "Монны Лизы" и "Битва при Ангиари" были уничтожены, а "Спаситель мира" просто исчез, словно его и не было.
Обнаружился "Спаситель" совсем случайно, при реставрации картины, которую все считали хорошей подделкой полотна Сальватора Мунди. Темная, сильно поврежденная живописная работа была приобретено несколькими бизнесменами на аукционе по смешной цене и отдана реставраторам для очистки от грязи и копоти.
Как и все остальные картины Леонардо, полотно "Спаситель мира" не слишком масштабно
Имя автора подсказал этот шар
Специалисты по восстановлению картин были поражены, когда под пластами грязи обнаружили в руке Иисуса удивительно точно прорисованный стеклянный шар, по которому безошибочно определили руку Леонардо. Теперь "Спаситель мира", который вполне мог висеть где-то в холле отеля или на лестничной клетке крупного офиса, является одной из наиболее дорогих картин на планете, за которую на аукционе отдали 450 миллионов долларов.