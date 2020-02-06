ТОП-10 шедевров живописи мировой культуры, о которых вы не знали (Фото)

Полотна известных мастеров живописи почти всегда имеют свою историю. Одни из них общеизвестны, другие остаются достоянием специалистов, а третьи только ожидают, когда о них узнает мир.
Хендрик ван Антониссен "Вид морского берега Схевенинген"
Идиллическая картина голландского мастера Хендрика ван Антониссена, написанная в 1641 году, у обычного человека не вызывает никаких вопросов. На ней изображен берег, на котором стоит несколько групп людей. Но среди специалистов в средневековой голландской живописи почти сто лет не затихал спор по поводу того, что эти люди делают на берегу и почему все они смотрят в одну сторону.
Секрет был раскрыт совсем недавно студенткой-реставратором Шан Куанг, которая в процессе чистки потемневшей от времени картины, обнаружила в море у берега… кита. Современное оборудование позволило восстановить первоначальный вид морского пейзажа и теперь все знают, что люди собрались у моря, чтобы посмотреть на выброшенного на берег кита.
Не совсем ясно, почему автор убрал мертвое млекопитающее, играющее ключевую роль в сюжете картины. Вероятнее всего, его об этом попросил заказчик полотна или покупатель. Художнику тоже нужно есть, поэтому Антониссен мог убрать тушу морского гиганта, из-за чьей-то прихоти.
Сальвадор Дали "Фигура у окна"
Картина "Фигура у окна" — это одна из ранних работ испанского сюрреалиста — Дали написал ее в 21 год. Художник еще не был знаком со своей женой и музой Галой, поэтому сюжет этого полотна ему навеял образ сестры, Аны Марии.
Гораздо позже мэтр посвятит ей еще одно полотно — "Молодая девственница, предающаяся содомскому греху при помощи рогов собственного целомудрия", которое вряд ли можно назвать позитивным.
Появилась эта картина, в которой Дали явно заложил оскорбительные нотки, после выхода книги Аны Марии "Сальвадор Дали глазами сестры". В книге женщина рассказала без прикрас о своем брате, его странностях и сумасбродстве.
На момент выхода книги брат и сестра не общались уже много лет из-за неприятной выходки Сальвадора. Однажды он написал на одной из своих работ — "Иногда я плюю на портрет своей матери и получаю от этого удовольствие". Это оскорбило Ану Марию, которая тут же прекратила всякое общение с братом.
Иван Шишкин "Утро в сосновом бору"
У самой известной картины художника Шишкина тоже есть своя необычная история. Раньше живописцы нередко обсуждали друг с другом свои работы и, бывало, давали дельные советы. Полотно "Утро в сосновом бору" было написано как лесной пейзаж и первоначально медведей на нем не было. Животных Шишкин добавил по совету своего друга, художника-анималиста Савицкого.
Товарищ и коллега рекомендовал оживить сюжет животными и как специалист в этом деле собственноручно вписал их в готовое полотно. Галерист Третьяков, узнав о двойном авторстве, рассердился и лично стер имя Савицкого с холста. К счастью, след от подписи остался, поэтому история о чужих медведях стала всеобщим достоянием.
Ян ван Эйк "Портрет четы Арнольфини"
Первый в истории европейской живописи парный портрет был написан ван Эйком в Брюгге в 1434 году. Картина изображает красиво одетую молодую пару, вполне возможно, готовящуюся сочетаться браком. Но мало кто знает, что на этом полотне изображены не два человека, а четыре.
Заметить еще одну пару — мужчину и женщину, можно приглядевшись к круглому зеркалу, висящему на заднем плане. Искусствоведы считают, что эти люди — сам автор полотна и его супруга. Косвенным подтверждением этому является озорная надпись прямо над зеркалом, гласящая Johannes van Eyck fuit hic — "Ян ван Эйк здесь был". Но на этом секреты двойного портрета портрет Арнольфини не заканчиваются…
Валентин Серов "Портрет Николая II в тужурке"
Историю портрета императора Николая II, созданного великим портретистом Валентином Серовым, можно назвать мотивирующей. Художник сумел превратить неудачу в успех и картина стала одной из самых известных в галерее его работ. У Серова долго не получалось написать портрет царя и он извинился и решил отказаться от этой работы.
Николай, измученный позированием, очень огорчился и сел, сложив руки. В этот момент художник понял, что это то, что ему нужно для отличного портрета и тут же принялся писать. Император на картине имеет усталый и печальный вид, но именно в этом и заключается вся прелесть портрета.
Иероним Босх "Сад земных наслаждений"
Самая масштабная и известная работа Босха "Сад земных наслаждений" таит в себе огромное количество загадок. Смысл этой картины до конца неясен, но кое-какие секреты уже удалось раскрыть. На правой створке триптиха, которая называется "Музыкальный Ад", изображены грешники, истязаемые музыкой. У одного из них на ягодицах изображены средневековые ноты.
Студентка Христианского университета Оклахомы Амелия Хэмрик, исследовавшая картину, перевела старинную нотную грамоту на современный лад и записала мелодию, которую назвала "Песня с задницы из ада, которой исполнилось 600 лет". Получилась спокойная, но не слишком мелодичная композиция, похожая на заглавную мелодию голливудской мелодрамы, сыгранную одним пальцем.
Рембрандт "Ночной дозор"
Полотно Рембрандта "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга" традиционно называют "Ночной дозор", так как все уверены, что показанные на ней события происходят ночью. Так считали два столетия после того, как картина вернулась из небытия и стала известна.
Но в 1947 году реставраторов ждало неожиданное открытие. После того как полотно очистили от копоти и грязи, выяснилось, что картина гораздо светлее чем казалась и дозор на ней показан как раз дневной. Обнаруженная после реставрации тень от руки капитана Кока даже позволила определить, что дело было около 14 часов дня.
Казимир Малевич "Черный супрематический квадрат"
Картина, которую мы привычно называем "Черный квадрат", изображает вовсе не объект черного цвета. Более того — на ней вовсе не квадрат, так как ни одна сторона фигуры не параллельна ни противоположной стороне, ни расположенной рядом линии обрамляющей рамки.
Якобы черный цвет геометрической фигуры — это эффект от смешения нескольких разных красок, среди которой не было черной. Искусствоведы считают, что так специально задумано автором. При осмотре картины в Третьяковской галерее была обнаружена надпись карандашом "Битва негров в темной пещере". Эта фраза напоминает о картине французского художника и журналиста Альфонса Алле "Битва негров в темной пещере глубокой ночью", которая выглядит как черный прямоугольник.
Питер Брейгель-старший "Нидерландские пословицы"
Эта уникальная в свое роде картина голландского мастера является изображением 112 наиболее популярных в XVI столетии голландских пословиц. Обычному человеку кажется, что на полотне происходят странные и даже абсурдные вещи, но специалист сразу же увидит поговорки, аналогичные современным "плыть против течения", "биться головой о стену" и многим другим, которыми и сейчас пользуются во всем мире.
Большинство пословиц на полотне Брейгеля-старшего, так или иначе, связаны с человеческой глупостью, алчностью или праздностью. Картина очень популярна у искусствоведов и ей посвящено множество научных статей и диссертаций.
Пабло Пикассо "Голубая комната"
Долгие годы считалось, что на картине Пикассо изображена купающаяся женщина. Но в 2008 году реставраторы поместили работу художника в инфракрасное излучение и с удивлением обнаружили мужчину в костюме и галстуке-бабочке, сидящего подперев рукой голову.
Очевидно, что "Голубая комната" была написана поверх портрета, созданного художником ранее. Искусствовед Патриция Фаверо объяснила это тем, что когда Пикассо посещало внезапное вдохновение, он тут же принимался за работу. Когда под рукой не было чистого холста, гений брал уже готовые, не слишком удавшиеся, на его взгляд картины, и писал новые поверх них.