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Цветы из вилок: фантастические композиции из столовых приборов (Фото)

Смотрите фото (6)
Цветы из вилок: фантастические композиции из столовых приборов (Фото)
23:42 Пн, 10 Февраль 2020 Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com

Новости культуры:Анна Каррингтон – известная британская художница, которая прославилась своим неординарным подходом к созданию арт-объектов.

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    Корабли из жемчужных бус, королевские мозаики из пуговиц и куклы из ракушек – чем только не удивляла она зрителей за последние годы. На этот раз Анна презентовала не менее оригинальные композиции – вазы с цветами из… серебряных столовых приборов!

    Несмотря на то, что цветы сделаны из ложек и вилок, выглядят цветы, как настоящие. Тончайшие листья, аккуратные бутоны, нежные лепестки – кажется невероятным, что такого эффекта удалось добиться, используя металл. Все цветочные композиции помещены в вазы, есть и одна – «перевязанная» лентой. Все подчеркивает легкость, буквально парит в воздухе.

  • 2

    Букет цветов, перевязанный лентой

  • 3

    Ваза

  • 4

    Столовые приборы можно превратить в цветы

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    Рассказывая о себе, Анна Каррингтон (Ann Carrington) подчеркивает, что специализируется на «перепрофилировании бытовых предметов». Цветы из столовых приборов выглядят очень реалистично, художница всегда готова вдохнуть новую жизнь в привычные вещи, и вот они уже становятся частью красивейшей композиции! Волшебные превращения кухонной утвари в цветочные композиции еще раз доказывает, что такого понятия как «самая обыкновенная вещь» просто не существует! По крайней мере, если эта вещь попадает в умелые руки мастера!

От обычных часов до популярных закусок: удивительные скульптуры из картона

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Красота, Искусство, Композиция, Столовые приборы.
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