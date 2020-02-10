Цветы из вилок: фантастические композиции из столовых приборов (Фото)

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Корабли из жемчужных бус, королевские мозаики из пуговиц и куклы из ракушек – чем только не удивляла она зрителей за последние годы. На этот раз Анна презентовала не менее оригинальные композиции – вазы с цветами из… серебряных столовых приборов!

Несмотря на то, что цветы сделаны из ложек и вилок, выглядят цветы, как настоящие. Тончайшие листья, аккуратные бутоны, нежные лепестки – кажется невероятным, что такого эффекта удалось добиться, используя металл. Все цветочные композиции помещены в вазы, есть и одна – «перевязанная» лентой. Все подчеркивает легкость, буквально парит в воздухе.