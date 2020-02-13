День святого Валентина 2020: потрясающие идеи для совместной фотографии

1 Приближается День святого Валентина, и пришло время подумать, каковы ваши реальные планы. Даже если вы скептически относитесь к этому дню, вы все равно можете сделать что-то особенное. Например, вы можете провести время вместе со своим партнером и сделать творческую, а не банальную фотосессию пары. Художественная фотография. Ищете действительно необычную идею для фотосессии? Художественная фотография — это именно то, что вы должны попробовать. Этот жанр подразумевает предоставление творческой свободы фотографу на каждом этапе, от выбора темы до экспериментов с пост-продакшн. Художественное искусство фотографии может также повлечь за собой использование реквизита в художественных целях с целью добавить творческий штрих к финальным снимкам.

2 Счастье в мелочах. Если вы вспомните моменты из прошлого, когда вы чувствовали себя особенно счастливыми, вы вспомните завтрак в постель, послеобеденный чай на террасе или уютный вечерний сеанс с любимым человеком. Почему бы не запечатлеть эти моменты радости во время фотосессии пары в этот День святого Валентина? В дополнение к добавлению подлинных фотографий в ваш архив, это занятие может быть очень увлекательным.

3 Романтическая крыша. Романтические фотосессии на крыше — не новая идея, но они могут стать уникальными из-за освещения. Запланируйте съемки во время золотого часа, первого часа света после восхода солнца и последнего часа перед закатом. В это время освещение выглядит мягче и меняется с каждой минутой. Каждое фото, которое делает фотограф, будет уникальным. Кроме того, ваши фотографии будут наполнены романтической атмосферой и шармом.

4 Черно-белая история. Черно-белая история — идеальная идея для фотосессии для тех, кто хочет, чтобы их снимки были вне времени. Однако эта съемка должна проходить в студии, где фотографу не придется полагаться на естественное освещение, и он может вручную манипулировать им для творческой черно-белой фотографии.

5 Выходные. Если вы планируете уик-энд на море или в горы на выходные, то найти фотографа может быть удивительной идеей. Исследуя новые места, наслаждаясь собой и пробуя вкусную еду, вы также можете получить серию снимков, которые позже напомнят вам о прекрасном времени, которое вы провели во время отдыха в выходные дни.

6 Честные крупные планы. Если вы любите подлинные изображения и не очень любите пост-продакшн, сделайте серию честных крупных планов. Эта идея в основном о съемке деталей, которые проникнуты любовью и нежностью во время фотосессии. Держаться за руки, обниматься или улыбаться крупным планом — есть целый ряд концепций, которые можно попробовать.

7 Зимняя магия. Если идет снег во время Дня святого Валентина, есть пара идей для фотосессии. Отправьтесь в короткую поездку в лес с фотографом. Возьмите реквизит, например, закуски и термос с горячим чаем. Проведите пару часов на пикнике. Не забудьте проверить прогноз погоды. Солнечный и морозный день идеально подходит для этой идеи фотосессии пары.

8 Сюрприз. Для самых романтичных пар есть идея фотосессии с неожиданным элементом. Если вы искали идеальный момент для предложения, нет ничего более романтичного, чем объявить о своей любви в День святого Валентина. Позвольте фотографу запечатлеть самые искренние и спонтанные эмоции и сделайте несколько специальных снимков на всю жизнь.

9 Когда никто не смотрит.