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Пятница, 21.02.2020
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И не скажешь, что из бумаги: потрясающие работы Кристиана Марьянчука (Фото)

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И не скажешь, что из бумаги: потрясающие работы Кристиана Марьянчука (Фото)
14:25 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: instagram

Новости культуры:Бумажные журавлики от румынского мастера оригами.

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    Кристиан Марьянчук (Cristian Marianciuc) — энтузиаст оригами из румынского города Сирет, который обожает работать с бумагой.

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    Он любит её складывать, резать — одним словом, выражать свою фантазию и творческий потенциал через бумагу.

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    С 1 января 2015 года он каждый день делает по одному бумажному журавлику, публикуя все свои творения.

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    А когда многие стали интересоваться и выражать желание купить таких замечательных журавликов, румынский художник решил создать свой магазин IcarusMidAir на Etsy, который действует с 2017 года.

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    После того как Кристиан делал журавликов оригами в течение 1000 дней подряд, он сделал небольшой перерыв, но не перестал совсем заниматься оригами: он создаёт новые бумажные фигурки журавликов, хотя и уже не каждый день.

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Искусство, Оригами, Поделки из бумаги, Кристиан Марьянчук, бумажные журавли.
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