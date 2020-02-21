И не скажешь, что из бумаги: потрясающие работы Кристиана Марьянчука (Фото)

Кристиан Марьянчук (Cristian Marianciuc) — энтузиаст оригами из румынского города Сирет, который обожает работать с бумагой.
Он любит её складывать, резать — одним словом, выражать свою фантазию и творческий потенциал через бумагу.
С 1 января 2015 года он каждый день делает по одному бумажному журавлику, публикуя все свои творения.
А когда многие стали интересоваться и выражать желание купить таких замечательных журавликов, румынский художник решил создать свой магазин IcarusMidAir на Etsy, который действует с 2017 года.
После того как Кристиан делал журавликов оригами в течение 1000 дней подряд, он сделал небольшой перерыв, но не перестал совсем заниматься оригами: он создаёт новые бумажные фигурки журавликов, хотя и уже не каждый день.