Свежий взгляд: популярные персонажи, которых показали по-новому (Фото)

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Воскресенье, 23.02.2020
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03:55 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры:10 героев советских мультфильмов, нарисованных в более реалистичной стилистике.

  • 1

    Дядя Степа

  • 2

    Хоккеист команды "Метеор"

  • 3

    Фрекен Бок

  • 4

    Водяной

  • 5

    Старуха Шапокляк

  • 6

    Мама из "Простоквашино"

  • 7

    Незнайка

  • 8

    Карабас-Барабас

  • 9

    Капитан Зеленый

  • 10

    Царь из "Вовки в Тридевятом царстве"

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Мультфильм, Творчество, Персонаж, Рисунок, Иллюстрация.
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