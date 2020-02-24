Скачать
Понедельник, 24.02.2020
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

Sony World Photography Awards 2020: работы победителей (Фото)

Смотрите фото (15)
Sony World Photography Awards 2020: работы победителей (Фото)
14:01 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости культуры:Всемирная организация фотографии представила финалистов в профессиональном конкурсе 2020 года. Работы финалистов будут выставлены в апреле этого года в Сомерсет-Хаусе, Лондон.

  • 1

    Трехлетняя засуха в сочетании с сокращением персонала и политическими дебатами по поводу эффективности мер по уменьшению опасности пожаров привела к серии катастрофических лесных пожаров в Австралии.

  • 2

    Впервые появившись в США в 1990-х годах, reborn - гиперреалистичная кукла, похожая на новорожденного.

  • 3

    Тюркские меньшинства Синьцзяна на северо-западе Китая подвергаются политике преследования и перевоспитания в лагерях. По оценкам Amnesty International, в 2019 году до 1 миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств лишены свободы в так называемых центрах профессиональной подготовки.

  • 4

    С весны 2019 года на улицах Гонконга происходили частые и ожесточенные столкновения между протестующими против демократии и полицией.

  • 5

    В этом проекте рассматривается, как разработка битуминозных песков Канады влияет на коренные общины и на ежедневное разрушение, вызванное достаточно крупной отраслью, которую можно увидеть из космоса. Уровень редких раковых заболеваний, врожденных дефектов, волчанки и других состояний в форте Чипьюян и форте Маккей, Альберта, тревожно высок.

  • 6

    Unsung Heroes - это проект о насилии в отношении женщин во всем мире.

  • 7

    Увлечение Ричарда Ансетта жизнями других людей привело к сотрудничеству с заключенными HMP Foston Hall в Дербишире. Целью проекта было информирование внешнего мира о последствиях заключения женщин и о том, как они пытаются осмыслить свою жизнь внутри.

  • 8

    1 августа 2016 года 118 человек были спасены из резиновой лодки, дрейфующей в Средиземном море. Сезар Дезфули сфотографировал пассажиров через несколько минут после их спасения. За последние три года он пытался определить местонахождение 118 человек, разбросанных по всей Европе, чтобы понять и задокументировать их истинные личности, а также показать, что каждому человеку просто нужен мирный контекст, чтобы снова расцвести.

  • 9

    Японские лагеря для интернированных были построены в отдаленных и суровых районах США во время Второй мировой войны. Эти лагеря заключили в тюрьму 120 000 человек японского происхождения, более 60% из которых были гражданами США.

  • 10

    Согласно сообщению ООН, в период с 1976 по 2001 год в дельте Нигера произошло более 6810 разливов нефти, что составило 3 миллиона баррелей. Пока нигерийские власти и нефтяные фирмы мало что сделали для очистки дельты. Другая проблема - сжигание газа, побочный продукт добычи нефти, который уничтожает посевы, загрязняет воду и наносит вред здоровью людей.

  • 11

    В Лопбури в Таиланде живут сотни макак, которых местные жители считают учениками индуистского бога Ханумана. В то время как некоторые люди любят их, другие боятся или даже ненавидят их. Несмотря на неудобства, которые они часто причиняют, макак, как правило, уважают и считают священными

  • 12

    Основанная в 2019 году женская футбольная команда Мавритании провела свой первый международный матч против Джибути прошлым летом, проиграв 3:1. Исламская страна глубоко консервативна, и для многих идея участия женщин в таком виде спорта неприятна. "Мы хотим изменить представление общества о женщинах в Мавритании", - говорит глава федерации женского футбола страны.

  • 13

    Calcio fiorentino напоминает комбинацию регби, футбола и борьбы, которая возникла в Италии 16-го века. Две команды из 27 игроков сражаются на поле, покрытом песком, в течение 50 минут. Это жестокая игра, в которой много травм, несмотря на то, что замена запрещена. Боевые приемы, такие как боевые искусства, разрешены.

  • 14

    Борьба стала национальным видом спорта № 1 в Сенегале, опередив футбол, а также стала средством социального вознесения. Эти фотографии показывают тренировку борцов на пляже в Дакаре.

Картины в гифках и черный юмор: забавные творения польского художника (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Sony, Победители, Sony World Photography Awards 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело больше метра снега
В Карпатах намело больше метра снега
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь