Sony World Photography Awards 2020: работы победителей (Фото)

1 Трехлетняя засуха в сочетании с сокращением персонала и политическими дебатами по поводу эффективности мер по уменьшению опасности пожаров привела к серии катастрофических лесных пожаров в Австралии.

2 Впервые появившись в США в 1990-х годах, reborn - гиперреалистичная кукла, похожая на новорожденного.

3 Тюркские меньшинства Синьцзяна на северо-западе Китая подвергаются политике преследования и перевоспитания в лагерях. По оценкам Amnesty International, в 2019 году до 1 миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств лишены свободы в так называемых центрах профессиональной подготовки.

4 С весны 2019 года на улицах Гонконга происходили частые и ожесточенные столкновения между протестующими против демократии и полицией.

5 В этом проекте рассматривается, как разработка битуминозных песков Канады влияет на коренные общины и на ежедневное разрушение, вызванное достаточно крупной отраслью, которую можно увидеть из космоса. Уровень редких раковых заболеваний, врожденных дефектов, волчанки и других состояний в форте Чипьюян и форте Маккей, Альберта, тревожно высок.

6 Unsung Heroes - это проект о насилии в отношении женщин во всем мире.

7 Увлечение Ричарда Ансетта жизнями других людей привело к сотрудничеству с заключенными HMP Foston Hall в Дербишире. Целью проекта было информирование внешнего мира о последствиях заключения женщин и о том, как они пытаются осмыслить свою жизнь внутри.

8 1 августа 2016 года 118 человек были спасены из резиновой лодки, дрейфующей в Средиземном море. Сезар Дезфули сфотографировал пассажиров через несколько минут после их спасения. За последние три года он пытался определить местонахождение 118 человек, разбросанных по всей Европе, чтобы понять и задокументировать их истинные личности, а также показать, что каждому человеку просто нужен мирный контекст, чтобы снова расцвести.

9 Японские лагеря для интернированных были построены в отдаленных и суровых районах США во время Второй мировой войны. Эти лагеря заключили в тюрьму 120 000 человек японского происхождения, более 60% из которых были гражданами США.

10 Согласно сообщению ООН, в период с 1976 по 2001 год в дельте Нигера произошло более 6810 разливов нефти, что составило 3 миллиона баррелей. Пока нигерийские власти и нефтяные фирмы мало что сделали для очистки дельты. Другая проблема - сжигание газа, побочный продукт добычи нефти, который уничтожает посевы, загрязняет воду и наносит вред здоровью людей.

11 В Лопбури в Таиланде живут сотни макак, которых местные жители считают учениками индуистского бога Ханумана. В то время как некоторые люди любят их, другие боятся или даже ненавидят их. Несмотря на неудобства, которые они часто причиняют, макак, как правило, уважают и считают священными

12 Основанная в 2019 году женская футбольная команда Мавритании провела свой первый международный матч против Джибути прошлым летом, проиграв 3:1. Исламская страна глубоко консервативна, и для многих идея участия женщин в таком виде спорта неприятна. "Мы хотим изменить представление общества о женщинах в Мавритании", - говорит глава федерации женского футбола страны.

13 Calcio fiorentino напоминает комбинацию регби, футбола и борьбы, которая возникла в Италии 16-го века. Две команды из 27 игроков сражаются на поле, покрытом песком, в течение 50 минут. Это жестокая игра, в которой много травм, несмотря на то, что замена запрещена. Боевые приемы, такие как боевые искусства, разрешены.