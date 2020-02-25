Завораживающие скульптуры, увидев которые однажды, вы уже не забудете (Фото)

Многие из нас хотя бы один раз в жизни были ошеломлены при виде какой-нибудь невероятной статуи или памятника, когда, вглядываясь в детали, удивляешься и не понимаешь, как можно было создать нечто прекрасное и значимое. Художники и скульпторы не только помогают структурировать городской хаос, но и приводить в порядок наши мысли: они заставляют нас остановиться и задуматься о важных вещах, отвлёкшись от суеты.