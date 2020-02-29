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Современные фотографы-портретисты и их лучшие работы (Фото)

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Современные фотографы-портретисты и их лучшие работы (Фото)
16:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Представляем 10 лучших фотографов, которые добились совершенства в этом деле и создают самые впечатляющие портреты людей со всего мира.

  • 1

    Портретная съемка - это не столько съемка человека, сколько передача через фотографию его эмоций и чувств. И для того чтобы сделать действительно хороший портрет, нужно любить людей, уметь взаимодействовать с ними и поймать тот самый момент.

    Стив Мак-Карри

    Стив МакКарри - один из самых известных и гениальных фотографов современности. Многие любители фотоискусства знают его как автора одного-единственного снимка афганской девочки.

    Однако на счету Стива не просто самая узнаваемая обложка National Geographic, но и сотни других завораживающих кадров, более дюжины опубликованных книг и бесчисленное множество выставок по всему миру.

  • 2

    Ли Джеффрис

    Однажды, когда Ли Джеффрис прогуливался по улицам Лондона перед съемками марафона, его внимание привлекла одна бездомная девушка. Он хотел незаметно сделать снимок, но девушка увидела его и начала кричать. Джеффрис хотел было убежать, но вместо этого он перешел дорогу, заговорил с ней и сделал еще несколько кадров.

    Сейчас его снимки бездомных людей знамениты по всему миру.

  • 3

    Джимми Нельсон

    Фотограф Джимми Нельсон путешествует по миру - от Чукотки до Папуа - Новой Гвинеи, знакомится с представителями малых народов и делает фантастические фотозарисовки об их быте.

    Его проект, который называется "Пока они не исчезли", раскрывает всё многообразие культур и народностей, о которых многие даже не слышали.

  • 4

    Реан

    Французский фотограф-самоучка Реан известен своими портретами людей из Раджастана и Кубы, но самая большая его страсть - это люди из Вьетнама.

    "Вьетнам - рай для фотографов. Безопасная страна, исключительный свет. И 54 этнические группы, которые имеют значительные отличия", - говорит Реан.

    Это, несомненно, один из лучших портретистов в мире.

  • 5

    Эрик Лаффорг

    Фотограф Эрик Лаффорг путешествует по планете, снимая репортажи для популярных во всем мире журналов о путешествиях, и попутно собирает свою коллекцию фотографий "Лица Земли".

    Его рассказы о сфотографированных людях завораживают, а портреты отражают настоящие эмоции.

  • 6

    Мэни Либродо

    Во время своих путешествий фотограф Мэнуэл Либродо сталкивался с самыми разнообразными лицами.

    Буйство красок и захватывающие моменты настолько поразили его, что он решил поделиться ими со всеми, запечатлев на камеру.

    Фотографии не просто рассказывают историю, а являются настоящими шедеврами.

  • 7

    Лиза Кристин

    Гуманитарный фотограф Лиза Кристин путешествует по миру и снимает невыносимо жестокие условия современного рабства.

    Она показывает зрителям цепляющие за душу фотографии шахтеров Конго, каменщиков Непала и многих других из 27 миллионов попавших в рабство бедствующих людей всего мира.

  • 8

    Дэвид Лазар

    Дэвид Лазар - фотограф-путешественник из Брисбена.

    Он всегда в погоне за самыми яркими моментами жизни, а его любимое место съемки - это Бразилия.

    В 2014 году он завоевал звание Best Culture Photographer ("Лучший фотограф по тематике "Культура") в Garuda Airways.

  • 9

    Джоэл Сантос

    Фотограф Джоэл Сантос умеет мастерски передать все чувства героев своих снимков.

    Кажется, что человек на портрете сейчас продолжит говорить или пошевелится.

  • 10

    Фил Борджес

    Фил Борджес фотографирует только людей. Он изучает культуру народностей, находящихся на грани исчезновения.

    На его фотографиях мы видим обитателей того мира, по отношению к которому по традиции используем клише "страны третьего мира", "малые народы", "неблагополучные" или просто "развивающиеся государства".

    Его фотографии тибетских беженцев уникальны и открывают глаза миру на существующие проблемы.

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