Современные фотографы-портретисты и их лучшие работы (Фото)

Портретная съемка - это не столько съемка человека, сколько передача через фотографию его эмоций и чувств. И для того чтобы сделать действительно хороший портрет, нужно любить людей, уметь взаимодействовать с ними и поймать тот самый момент.
Стив Мак-Карри
Стив МакКарри - один из самых известных и гениальных фотографов современности. Многие любители фотоискусства знают его как автора одного-единственного снимка афганской девочки.
Однако на счету Стива не просто самая узнаваемая обложка National Geographic, но и сотни других завораживающих кадров, более дюжины опубликованных книг и бесчисленное множество выставок по всему миру.
Ли Джеффрис
Однажды, когда Ли Джеффрис прогуливался по улицам Лондона перед съемками марафона, его внимание привлекла одна бездомная девушка. Он хотел незаметно сделать снимок, но девушка увидела его и начала кричать. Джеффрис хотел было убежать, но вместо этого он перешел дорогу, заговорил с ней и сделал еще несколько кадров.
Сейчас его снимки бездомных людей знамениты по всему миру.
Джимми Нельсон
Фотограф Джимми Нельсон путешествует по миру - от Чукотки до Папуа - Новой Гвинеи, знакомится с представителями малых народов и делает фантастические фотозарисовки об их быте.
Его проект, который называется "Пока они не исчезли", раскрывает всё многообразие культур и народностей, о которых многие даже не слышали.
Реан
Французский фотограф-самоучка Реан известен своими портретами людей из Раджастана и Кубы, но самая большая его страсть - это люди из Вьетнама.
"Вьетнам - рай для фотографов. Безопасная страна, исключительный свет. И 54 этнические группы, которые имеют значительные отличия", - говорит Реан.
Это, несомненно, один из лучших портретистов в мире.
Эрик Лаффорг
Фотограф Эрик Лаффорг путешествует по планете, снимая репортажи для популярных во всем мире журналов о путешествиях, и попутно собирает свою коллекцию фотографий "Лица Земли".
Его рассказы о сфотографированных людях завораживают, а портреты отражают настоящие эмоции.
Мэни Либродо
Во время своих путешествий фотограф Мэнуэл Либродо сталкивался с самыми разнообразными лицами.
Буйство красок и захватывающие моменты настолько поразили его, что он решил поделиться ими со всеми, запечатлев на камеру.
Фотографии не просто рассказывают историю, а являются настоящими шедеврами.
Лиза Кристин
Гуманитарный фотограф Лиза Кристин путешествует по миру и снимает невыносимо жестокие условия современного рабства.
Она показывает зрителям цепляющие за душу фотографии шахтеров Конго, каменщиков Непала и многих других из 27 миллионов попавших в рабство бедствующих людей всего мира.
Дэвид Лазар
Дэвид Лазар - фотограф-путешественник из Брисбена.
Он всегда в погоне за самыми яркими моментами жизни, а его любимое место съемки - это Бразилия.
В 2014 году он завоевал звание Best Culture Photographer ("Лучший фотограф по тематике "Культура") в Garuda Airways.
Джоэл Сантос
Фотограф Джоэл Сантос умеет мастерски передать все чувства героев своих снимков.
Кажется, что человек на портрете сейчас продолжит говорить или пошевелится.
Фил Борджес
Фил Борджес фотографирует только людей. Он изучает культуру народностей, находящихся на грани исчезновения.
На его фотографиях мы видим обитателей того мира, по отношению к которому по традиции используем клише "страны третьего мира", "малые народы", "неблагополучные" или просто "развивающиеся государства".
Его фотографии тибетских беженцев уникальны и открывают глаза миру на существующие проблемы.