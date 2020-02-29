Современные фотографы-портретисты и их лучшие работы (Фото)

1 Портретная съемка - это не столько съемка человека, сколько передача через фотографию его эмоций и чувств. И для того чтобы сделать действительно хороший портрет, нужно любить людей, уметь взаимодействовать с ними и поймать тот самый момент. Стив Мак-Карри Стив МакКарри - один из самых известных и гениальных фотографов современности. Многие любители фотоискусства знают его как автора одного-единственного снимка афганской девочки. Однако на счету Стива не просто самая узнаваемая обложка National Geographic, но и сотни других завораживающих кадров, более дюжины опубликованных книг и бесчисленное множество выставок по всему миру.

2 Ли Джеффрис Однажды, когда Ли Джеффрис прогуливался по улицам Лондона перед съемками марафона, его внимание привлекла одна бездомная девушка. Он хотел незаметно сделать снимок, но девушка увидела его и начала кричать. Джеффрис хотел было убежать, но вместо этого он перешел дорогу, заговорил с ней и сделал еще несколько кадров. Сейчас его снимки бездомных людей знамениты по всему миру.

3 Джимми Нельсон Фотограф Джимми Нельсон путешествует по миру - от Чукотки до Папуа - Новой Гвинеи, знакомится с представителями малых народов и делает фантастические фотозарисовки об их быте. Его проект, который называется "Пока они не исчезли", раскрывает всё многообразие культур и народностей, о которых многие даже не слышали.

4 Реан Французский фотограф-самоучка Реан известен своими портретами людей из Раджастана и Кубы, но самая большая его страсть - это люди из Вьетнама. "Вьетнам - рай для фотографов. Безопасная страна, исключительный свет. И 54 этнические группы, которые имеют значительные отличия", - говорит Реан. Это, несомненно, один из лучших портретистов в мире.

5 Эрик Лаффорг Фотограф Эрик Лаффорг путешествует по планете, снимая репортажи для популярных во всем мире журналов о путешествиях, и попутно собирает свою коллекцию фотографий "Лица Земли". Его рассказы о сфотографированных людях завораживают, а портреты отражают настоящие эмоции.

6 Мэни Либродо Во время своих путешествий фотограф Мэнуэл Либродо сталкивался с самыми разнообразными лицами. Буйство красок и захватывающие моменты настолько поразили его, что он решил поделиться ими со всеми, запечатлев на камеру. Фотографии не просто рассказывают историю, а являются настоящими шедеврами.

7 Лиза Кристин Гуманитарный фотограф Лиза Кристин путешествует по миру и снимает невыносимо жестокие условия современного рабства. Она показывает зрителям цепляющие за душу фотографии шахтеров Конго, каменщиков Непала и многих других из 27 миллионов попавших в рабство бедствующих людей всего мира.

8 Дэвид Лазар Дэвид Лазар - фотограф-путешественник из Брисбена. Он всегда в погоне за самыми яркими моментами жизни, а его любимое место съемки - это Бразилия. В 2014 году он завоевал звание Best Culture Photographer ("Лучший фотограф по тематике "Культура") в Garuda Airways.

9 Джоэл Сантос Фотограф Джоэл Сантос умеет мастерски передать все чувства героев своих снимков. Кажется, что человек на портрете сейчас продолжит говорить или пошевелится.