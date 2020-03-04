Удивительная подача блюд, которые нравятся клиентам (Фото) Будь то блюдо на лопате или мясо, подвешенное на прищепках – шеф-повара этих заведений общественного питания, кажется, отпустили свою фантазию на все четыре стороны, либо вообще не заморачиваются по поводу вида своих съедобных творений.