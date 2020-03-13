Это все из бумаги: реалистичные фигурки пернатых (Фото)

1 Индийские художники по бумаге Найан Шримали (Nayan Shrimali) и Вайшали Чудасама (Vaishali Chudasama) создают миниатюрные скульптуры птиц разных видов, планируя к концу этого года сделать 365 крошечных фигурок пернатых.

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4 Создание каждой такой работы начинается с разработки общего дизайна, вырезания перьев, клюва и когтей из слоёв бумаги, после чего с помощью акварельных красок миниатюрные фигурки доводятся до совершенства.

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