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Это все из бумаги: реалистичные фигурки пернатых (Фото)

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Это все из бумаги: реалистичные фигурки пернатых (Фото)
14:59 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com

Новости культуры:Красочные фигуры птиц, вырезанные из бумаги индийскими художниками.

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    Индийские художники по бумаге Найан Шримали (Nayan Shrimali) и Вайшали Чудасама (Vaishali Chudasama) создают миниатюрные скульптуры птиц разных видов, планируя к концу этого года сделать 365 крошечных фигурок пернатых.

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    Создание каждой такой работы начинается с разработки общего дизайна, вырезания перьев, клюва и когтей из слоёв бумаги, после чего с помощью акварельных красок миниатюрные фигурки доводятся до совершенства.

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    Несмотря на маленький размер скульптур (некоторые из них достигают в высоту всего 3/4 дюйма (1,9 см)), каждая птичка требует от 4 до 6 часов кропотливой работы, в зависимости от красочности её оперения.

Листик и шариковая ручка, или как создаются шедевры (Фото)

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Искусство, Бумага, Фигурки, Художник, Фигурки из бумаги, Найан Шримали, Вайшали Чудасама, Vaishali Chudasama.
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