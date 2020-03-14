Уличные работы OakOak, которые вызывают восхищение (Фото)

Талантливый французский уличный художник, широко известный под творческим псевдонимом OakOak, восхищает своей фантазией, превращая незаметные и незначительные детали окружающей среды в произведения искусства, вызывающие улыбку у прохожих. Ведь чтобы разглядеть искусство в повседневной жизни, нужен настоящий талант!