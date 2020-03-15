Известные картины великих художников с тайным смыслом

1 Художники прошлого нередко вкладывали в свои творения тайный смысл, чаще всего связанный с религиозными и мистическими вещами. Сегодня мы расскажем о пяти самых известных работах великих живописцев, которые, как считается, несут в себе скрытые "шифры". Пять картин с тайным смыслом Дьявольский лик у Джотто Итальянского художника и архитектора XIII-XIV веков Джотто ди Бондоне, известного больше просто как Джотто, считают основателем итальянской школы живописи. Именно его работы стали источником творческого вдохновения для таких корифеев эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Примерно в 1315-1320 годах Джотто наняли расписывать базилику Святого Франциска в Ассизи. Написанные им фрески были посвящены жизни Христа. Только в 2011 году при реставрации обнаружилась удивительная деталь. В облаках под изображением Бога можно рассмотреть черты дьявола. Хорошо видны характерная усмешка, кривой нос, глаза и рога…

2 "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи Есть предположение, что это полотно, написанное в 1498 году, представляет собой целую систему кодов и шифров, и что в нем зашифровано глобальное пророчество будущих мировых событий. Так, исследовательница Сабрина Сфорца Галиция решила, что картина указывает на конец света, который настанет 21 марта 4006 года. Апокалипсис – Всемирный потоп - будет длиться до ноября того же года, а далее жизнь на планете вновь возродится. Другая исследовательница, Слависа Пеши, считает, что на полотне есть скрытые изображения людей, которые становятся видны при наложении на "Вечерю" ее полупрозрачной копии. Еще одно предание, связанное с "Вечерей", гласит, что да Винчи очень долго искал натурщиков для образов Христа и Иуды. Наконец, он нашел одного юного певчего, с которого написал Иисуса. А вот модель для Иуды ему найти никак не удавалось. Через несколько лет художник наткнулся на лежащего в сточной канаве пьяницу, который был еще очень молод, но из-за образа жизни выглядел гораздо старше своих лет. Леонардо пригласил его в трактир и предложил позировать для полотна. И тут пьяница вспомнил, что когда он был совсем юн и пел в церковном хоре, с него писали Христа… Таким образом, Христа и Иуду писали с одного и того же человека, то есть по сути дела они являются двойниками.

3 Череп для "Послов" Гольбейна На картине "Послы" немецкого живописца Ганса Гольбейна-младшего (1533) изображены двое мужчин в богатой одежде. Это французский посол в Лондоне Жан де Дентевиль и французский посланник в Венеции епископ Жорж де Сельв. Между ними на полу лежит какой-то вытянутый предмет. Если посмотреть под углом справа, то видно, что это… череп. Ряд экспертов полагают, что это отсылка к латинской фразе memento mori ("помни о смерти"). Предположительно полотно было написано на заказ. Считается, что здесь используется феномен двойного зрения. Если человек смотрит прямо, как привыкло смотреть большинство из нас, то смерть для него превращается в иллюзорное пятно. Но при взгляде под другим ракурсом привычная жизнь искажается и сама становится иллюзией, а смерть обретает свойства единственной реальности…

4 Христос-официант у Ван Гога У Винсента Ван Гога есть полотно под названием "Ночная терраса кафе" (1888). Это одна из самых ценных картин выдающегося голландского художника. И ценна она прежде всего своим сюжетом. Ночью на полупустой открытой террасе кафе собрались двенадцать посетителей. В центре – длинноволосый официант в белой тунике. А прямо за его спиной виднеется едва заметное изображение распятия… По мнению исследователя Джареда Бакстера, это не кто иные, как Иисус и его апостолы. Бакстер и некоторые его коллеги считают, что Ван Гог на самом деле изобразил "Тайную вечерю", посвятив ее одноименной работе Леонардо да Винчи. Известно, что Ван Гог был очень религиозен. Однако при жизни он никогда не говорил о религиозном смысле "Ночной террасы". Тем не менее, однажды он написал своему брату Тео: "...это не мешает мне жутко нуждаться в религии. Так что я выхожу на улицу по ночам, чтобы рисовать звезды, и я всегда мечтал написать при этом картину с группой своих приятелей". Считается, что художник имел в виду то самое полотно…