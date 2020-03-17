Визаж, способный обмануть мозг: работы Даин Юн

Границу между иллюзией и реальность можно размыть, и этим мастерством отлично владеет визажистка Даин Юн (Dain Yoon) из Южной Кореи, которая использует своё лицо в качестве холста для создания впечатляющих оптических иллюзий, способных обмануть мозг.