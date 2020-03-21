"А как бы сфотографировать всю церковь полностью, от алтаря до входа?": гениальное решение (Фото)

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Для фотографа Ричарда Сильвера очередной поход в церковь в Нью-Йорке стал настоящим прозрением: его вдруг посетила мысль: "А как бы сфотографировать всю церковь полностью, от алтаря до входа?" А так как Ричард далеко не так гибок, как ему хотелось бы, он не смог сфотографировать всю церковь внутри, не поворачиваясь. Не желая свернуть себе шею, он решил прибегнуть к старому доброму средству фотографов - фотошопу. С его помощью он соединил фотографии одной и той же церкви, создав этакий панорамный вид изнутри. Получилось восхитительно.

Чтобы сделать подобные снимки, Ричард становится в центре прохода церкви и делает 6-10 кадров, которые потом накладывает друг на друга. На фото слева: церковь Святого Викентия де Поля, Лос-Анджелес. Справа: церковь Иоанна Крестителя, Нью-Йорк.