Жозефина Уолл: неземные картины и скульптуры английской художницы (Фото)

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Сегодня в нашей виртуальной галерее представлены новые картины, а также эксклюзивные скульптуры мастерицы из Великобритании, наполненные мечтами, снами и тайнами, где привычное сочетается с удивительным, земное с мистическим, реальное с фантастическим.

Лед и пламя. Зачарованные миры от Жозефины Уолл.

Картины английской фэнтези-художницы Жозефины Уолл, обладающей уникальным даром - оживлять посредством холста и красок придуманные ею миры, без преувеличения можно рассматривать бесконечно долго и каждый раз находить все новые и новые детали.

Ибо все увиденное - взгляд человека не сразу может ухватить, а разум осознать.

Зачарованные миры от Жозефины Уолл.

Перемещаясь взором от одного образа к другому, от одной детали - к иной, мы как будто путешествуем по разным уголкам необъятной вселенной, где нас встречают феи, нимфы, богини, русалки, манящие за собой в пучину эмоций и вдохновения.

Глубоко прочувствовав живописные образы, насыщенные многочисленными символами и деталями, мы буквально напитываемся волшебством и одухотворенностью. Именно поэтому творчество Жозефины привлекает и вдохновляет так много людей по всему миру - разных по мировосприятию, убеждениям, финансовому положению. Что не говори, а творчество Жозефины объединяет людей, ценящих искусство - от коллекционеров до обычного зрителя.

Зачарованные миры от Жозефины Уолл.

Рассматривая эти удивительные полотна, невольно задаешься вопросом: Откуда черпает вдохновение эта талантливая художница, окунающая своего зрителя в мир чарующей красоты, в котором так много красок, так много света, так много искрящейся радости и фантазии? Если повнимательней присмотреться, то можно увидеть, что в основу сюжетов своих картин Жозефина закладывает древние мифы, легенды, сказания, истории о звездах и созвездиях, а также натуральные природные сюжеты, наблюдаемые художницей в реальной жизни.

Зачарованные миры от Жозефины Уолл.

Одним словом, ее сюжеты - это всегда ажурные и многоцветные сказочные миры, подчеркнуто изящные символы стихий и созвездий, легкая и несколько перенасыщенная красотой сказка…

Зачарованные миры от Жозефины Уолл.

Каждым своим произведением художница приглашает зрителей в путешествие по миру фантазий и грез, наполненных яркими красками и смысловыми образами, призывающих оторваться от серых будней, преодолеть рамки сознания и пуститься в бескрайнюю сферу воображения. Многие художественные критики не без основания сравнивают произведения Жозефины с работами сюрреалистов и символистов, и в этом есть большая доля истины.

Зачарованные миры от Жозефины Уолл.

Сама же мастерица, давая интервью журналистам, на вопрос: Как она может объяснить присутствие на ее картинах огромного количества символов и знаков из разных религий? - отвечает, что она не использует этого целенаправленно и обдуманно, а пишет так, как подсказывает ей душа.