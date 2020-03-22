Жозефина Уолл: неземные картины и скульптуры английской художницы (Фото)

Сегодня в нашей виртуальной галерее представлены новые картины, а также эксклюзивные скульптуры мастерицы из Великобритании, наполненные мечтами, снами и тайнами, где привычное сочетается с удивительным, земное с мистическим, реальное с фантастическим.
Лед и пламя. Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Картины английской фэнтези-художницы Жозефины Уолл, обладающей уникальным даром - оживлять посредством холста и красок придуманные ею миры, без преувеличения можно рассматривать бесконечно долго и каждый раз находить все новые и новые детали.
Ибо все увиденное - взгляд человека не сразу может ухватить, а разум осознать.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Перемещаясь взором от одного образа к другому, от одной детали - к иной, мы как будто путешествуем по разным уголкам необъятной вселенной, где нас встречают феи, нимфы, богини, русалки, манящие за собой в пучину эмоций и вдохновения.
Глубоко прочувствовав живописные образы, насыщенные многочисленными символами и деталями, мы буквально напитываемся волшебством и одухотворенностью. Именно поэтому творчество Жозефины привлекает и вдохновляет так много людей по всему миру - разных по мировосприятию, убеждениям, финансовому положению. Что не говори, а творчество Жозефины объединяет людей, ценящих искусство - от коллекционеров до обычного зрителя.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Рассматривая эти удивительные полотна, невольно задаешься вопросом: Откуда черпает вдохновение эта талантливая художница, окунающая своего зрителя в мир чарующей красоты, в котором так много красок, так много света, так много искрящейся радости и фантазии? Если повнимательней присмотреться, то можно увидеть, что в основу сюжетов своих картин Жозефина закладывает древние мифы, легенды, сказания, истории о звездах и созвездиях, а также натуральные природные сюжеты, наблюдаемые художницей в реальной жизни.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Одним словом, ее сюжеты - это всегда ажурные и многоцветные сказочные миры, подчеркнуто изящные символы стихий и созвездий, легкая и несколько перенасыщенная красотой сказка…
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Каждым своим произведением художница приглашает зрителей в путешествие по миру фантазий и грез, наполненных яркими красками и смысловыми образами, призывающих оторваться от серых будней, преодолеть рамки сознания и пуститься в бескрайнюю сферу воображения. Многие художественные критики не без основания сравнивают произведения Жозефины с работами сюрреалистов и символистов, и в этом есть большая доля истины.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Сама же мастерица, давая интервью журналистам, на вопрос: Как она может объяснить присутствие на ее картинах огромного количества символов и знаков из разных религий? - отвечает, что она не использует этого целенаправленно и обдуманно, а пишет так, как подсказывает ей душа.
Яркая индивидуальная и узнаваемая техника - Жозефины Уолл
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Жозефина Уолл работает в основном в акриловой технике, которая позволяет ей рисовать быстро и создавать потрясающие различные цветовые и текстурные эффекты. В среднем на одну работу она тратит от 2-х до - 4-х недель времени - все зависит от размеров и загруженности деталями.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
И как многие уже успели заметить, ее излюбленным цветовым сочетанием является смесь ультрамарина с жженой умброй, причем художница никогда не использует черный и чисто красный цвет. Зачастую свои работы художница начинает из серии зарисовок, в которых выстраивает композиции, в различных вариациях и проводит гармоничный подбор палитры. К слову, она никогда не выполняет карандашных эскизов, а буквально "лепит" сюжет сразу в цвете, подбирая тональность, насыщенность колорита.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
Скульптуры-статуэтки английской художницы
Зачарованные миры в скульптуре от Жозефины Уолл.
Также следует отметить, что талант художницы за всю ее творческую карьеру проявлялся во многочисленных экспериментах: Жозефина Уолл занималась созданием глиняной посуды, дизайном и росписью керамики, создавала небольшие скульптурные композиции, используя образы мифологических существ, животных и насекомых, а также мастерица создала свою линию одежды и обуви.
Зачарованные миры в скульптуре от Жозефины Уолл.
Зачарованные миры в скульптуре от Жозефины Уолл.
Несколько страниц из биографии знаменитой художницы
Современная художница и скульптор в жанре фэнтези Жозефина Уолл (Josephine Wall) родилась в мае 1947 года в Фарнхэм, Суррей, Великобритания. Уже в 4 года будущая создательница фантастических миров увлеклась рисованием. Жозефина, спустя множество лет, с трепетом вспоминает, какой испытала восторг и счастье, когда в детстве ей подарили большую коробку восковых мелков. А в шестнадцать юная художница уже продала первую свою картину.
Жозефина Уолл (Josephine Wall).
Художественное образование девушка получала в Борнмутском колледже. Ещё в период учебы талантливая студентка стала выставлять свои работы в местных галереях. А первые её картины, экспонировавшиеся на выставке в Лондоне в 1968 году, привлекли внимание зрителей своеобразной пластикой и ярким колоритом. Невзирая на то, что основными образами ее картин были всего лишь небольшие бабочки и стрекозы, ее произведения магнетическим образом приковывали внимание зрителей, - настолько необычным и самобытным был стиль их написания. После окончания колледжа одаренная молодая художница занималась керамикой, скульптурой, росписью и дизайном. Вначале 70-х годов она практически полностью отказался от всех этих увлечений в пользу живописи.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
В те годы работы Жозефины с успехом начали экспонироваться в Англии, а в 1974-м были представлены на выставках в Токио и Тегеране, а в Суиндоне прошла первая персональная выставка художницы. В последние десятилетия работы Жозефины Уолл стали очень популярны среди коллекционеров США и России, разумеется, что львиная их доля находится в частных коллекциях и музеях Великобритании, Франции, Японии, Америки и Австралии.
Зачарованные миры от Жозефины Уолл.
И многим наверняка будет интересно узнать, что талантливая художница состоялась не только в творчестве. У нее крепкая семья, она мать троих детей и бабушка десятерых внуков.