Нацопера переносит свои спектакли: все из-за карантина

Новости культуры:Национальная опера Украины перенесла спектакли с апреля на июнь.

Из-за введения Кабинетом министров режима чрезвычайной ситуации Национальная опера переносит спектакли апреля на июнь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"В связи с решением правительства Украины о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года, апрельские спектакли переносятся на июнь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спектакль "Буратино" перенесен на июль. О дате будет сообщено отдельно. Билеты на спектакли действительны.

Также сообщается, что Национальная опера Украины должна начать работу после завершения официального срока карантина - 25 апреля. Кассы театра также должны открыться 25 апреля. Онлайн-система продажи билетов работает в обычном режиме.

Справки относительно переноса спектаклей и возврата билетов можно будет получить с 25 апреля по телефонам: (044) 235-26-06, (044) 234-03-53 и [email protected]

Напомним, мировые театры и филармонии запускают онлайн-трансляции своих постановок. Теперь у десятков тысяч зрителей по всему миру есть возможность присоединиться к мировой классике.