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Это чудо!: Вещи из стекла от Дейла Патрика Чихули

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Это чудо!: Вещи из стекла от Дейла Патрика Чихули
12:13 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: https://samodelkinoblog.com/1913884998323669384/neveroyatnye-veschi-iz-stekla-ot-dejla-patrika-chihuli/

Новости культуры:Дейл Патрик Чихули (англ. Dale Patrick Chihuly) — американский художник-стекловар, знаменитый своими сложными с технической точки зрения инсталляциями из стекла в стиле энвайронмент.

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    Его работам дать точное определение тоже затруднительно, однако спорить с тем, что они просто завораживают, невозможно.

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    В университете Дэйл изучал текстильное дел и загорелся идеей соткать не поддающиеся этому процессу материалы. Самое неподходящее – это стекло! И он создает серию стеклянных плоскостных объектов, имитирующих нитяное плетение, под названием "Сотканное.

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    Он также создал знаменитый стеклянный сад.

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    Волшебный сад из стекла непревзойденного маэстро стекольных дел Дейла Чихули (Dale Chihuly) был открыт в декабре 2012 года в Сиэтле.

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    В 1971 г. основал Школу стекловарения в Пилчаке, штат Вашингтон, которая впоследствии стала авангардом в развитии изобразительного искусства стекла.

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    В 1976 году Чихули попадает в лобовую автомобильную аварию в Англии. Выпав через ветровое стекло, он получил 256 порезов на лице и лишился левого глаза. Кроме этого, его правая нога в щиколотке теперь пожизненно должна быть зафиксирована твердой опор.

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    Но он продолжить творить. Однако в 1979 году, занимаясь серфингом, Дэйл получает сильный вывих плеча и навсегда теряет возможность заниматься стеклоделием. Чихули оставляет за собой роль руководителя процесса.

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    Все остальное делают члены команды, легендарной "Команды Чихули".

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    Работы Дейла Чихули включены в более чем 200 коллекций музеев по всему миру, включая Лувр.

Красивые мини-пейзажи от талантливой художницы-самоучки (Фото)

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Все по теме:

Вещи, Искусство, Невероятные вещи, Дейл Патрик Чихули, Невероятные вещи из стекла.
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