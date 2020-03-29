Это чудо!: Вещи из стекла от Дейла Патрика Чихули

1 Его работам дать точное определение тоже затруднительно, однако спорить с тем, что они просто завораживают, невозможно.

2 В университете Дэйл изучал текстильное дел и загорелся идеей соткать не поддающиеся этому процессу материалы. Самое неподходящее – это стекло! И он создает серию стеклянных плоскостных объектов, имитирующих нитяное плетение, под названием "Сотканное.

3 Он также создал знаменитый стеклянный сад.

4 Волшебный сад из стекла непревзойденного маэстро стекольных дел Дейла Чихули (Dale Chihuly) был открыт в декабре 2012 года в Сиэтле.

5 В 1971 г. основал Школу стекловарения в Пилчаке, штат Вашингтон, которая впоследствии стала авангардом в развитии изобразительного искусства стекла.

6 В 1976 году Чихули попадает в лобовую автомобильную аварию в Англии. Выпав через ветровое стекло, он получил 256 порезов на лице и лишился левого глаза. Кроме этого, его правая нога в щиколотке теперь пожизненно должна быть зафиксирована твердой опор.

7 Но он продолжить творить. Однако в 1979 году, занимаясь серфингом, Дэйл получает сильный вывих плеча и навсегда теряет возможность заниматься стеклоделием. Чихули оставляет за собой роль руководителя процесса.

8 Все остальное делают члены команды, легендарной "Команды Чихули".