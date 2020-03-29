Это чудо!: Вещи из стекла от Дейла Патрика Чихули

Его работам дать точное определение тоже затруднительно, однако спорить с тем, что они просто завораживают, невозможно.
В университете Дэйл изучал текстильное дел и загорелся идеей соткать не поддающиеся этому процессу материалы. Самое неподходящее – это стекло! И он создает серию стеклянных плоскостных объектов, имитирующих нитяное плетение, под названием "Сотканное.
Он также создал знаменитый стеклянный сад.
Волшебный сад из стекла непревзойденного маэстро стекольных дел Дейла Чихули (Dale Chihuly) был открыт в декабре 2012 года в Сиэтле.
В 1971 г. основал Школу стекловарения в Пилчаке, штат Вашингтон, которая впоследствии стала авангардом в развитии изобразительного искусства стекла.
В 1976 году Чихули попадает в лобовую автомобильную аварию в Англии. Выпав через ветровое стекло, он получил 256 порезов на лице и лишился левого глаза. Кроме этого, его правая нога в щиколотке теперь пожизненно должна быть зафиксирована твердой опор.
Но он продолжить творить. Однако в 1979 году, занимаясь серфингом, Дэйл получает сильный вывих плеча и навсегда теряет возможность заниматься стеклоделием. Чихули оставляет за собой роль руководителя процесса.
Все остальное делают члены команды, легендарной "Команды Чихули".
Работы Дейла Чихули включены в более чем 200 коллекций музеев по всему миру, включая Лувр.