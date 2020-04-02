Мир с гигантскими животными: работы японского иллюстратора (Фото)

Этот таинственный японский художник, который носит псевдоним Ariduka55 в социальных сетях, создает иллюстрации, которые воплощают жизнь в совершенно новый мир фантазий, где гигантские животные живут и развиваются вместе с людьми. Эти иллюстрации вдохновлены нашим обычным миром, за исключением того, что маленькие животные - кошки, собаки, кролики, совы, еноты - по размеру близки к трехэтажному зданию.
Кажется, художнику нравится баловать нас иллюстрациями, на которых изображены мягкие и приятные животные - панды, кролики, собаки и тому подобное - хотя довольно очевидно, что кошки являются яблоком в глазах художника. Атмосфера на картинах почти всегда неземная и мирная, с элементами рассказа в их композициях. Многие иллюстрации помечены мягким солнечным светом, проникающим сквозь различные объекты, включая листья и окна.
Мир, где вы можете уснуть на гигантском меховом комке. Идеальный мир.
Спокойная и немного мрачная иллюстрация с корейской синицей (Baepsae). Существует распространенная идиома / поговорка: "синица сломает ноги, пытаясь идти как аист", что в своей простейшей форме означает не притворяться тем, кем вы не являетесь.
Это выглядит прямо из научно-фантастического фильма, где главный герой - бездомная кошка. В течение нескольких месяцев местные жители пытались выманить котенка из его укрытия, обещая игрушки и лакомства. "Смотри, это не лазерная указка, ну, по крайней мере, она блестящая".
Искусство камуфляжа. Мы не уверены, почему (возможно, из-за больших круглых глаз) этот кот напоминает нам о Тоторо от студии Ghibli.
Тихий осенний полдень в храме, насыщенном как цветом, так и падающими листьями.
Маловероятный герой собирался убить злодейского волшебника, когда внезапно дикий грозный меховой шар пересек его путь. В отличие от большей части западного мира, японская культура рассматривает черного кота, пересекающего ваш путь, как доброе предзнаменование. Фактически, черные кошки, как правило, считаются удачей в Японии и большей части Азии.
Сюрреалистическое изображение. Мы не можем решить, что нам нравится в этой картине - кусты цветущей сакуры или тот факт, что эта кошка носит пару великолепных синих рогов.
Еще одна дань крепкому сну на облаках меха.
Одним из наиболее известных элементов в азиатском фольклоре является Лунный кролик. Это миф, основанный на парейдолии, который идентифицирует маркировку Луны как кролика. Хотя он возник в Китае, миф в конечном итоге распространился и на другие азиатские культуры.
Лиса играет роль в японской культуре, которая необычайно богата и сложна. Верования, которые развивались, когда люди жили намного ближе к природе, сохраняются в историях, фестивалях и языке. Даже в эти рациональные времена у лисы есть волшебная аура, которая все еще сохраняется.
Япония воспринимает бабочку как "душу живых и мертвых", в результате широко распространенного убеждения, что духи мертвых принимают форму бабочки, когда они отправляются в другой мир и вечную жизнь. Бабочка также часто используется в качестве символа для молодых девушек, когда они расправляют крылья и превращаются женщин, а также считается, что она символизирует радость и долголетие".
Белый кот прячется от полуденного солнца под занавесом драпированных цветов.
Если вы слегка прищурите глаза, вы можете заметить, что это не обычный холм. На самом деле это вовсе не холм.
В фольклоре тануки были известны как мастера иллюзии. Они могли превращаться в любую форму по своему вкусу - что угодно, от старой прикованной к постели женщины до бутылки белого вина. Однажды замаскированные, они использовали небольшие рифмы, чтобы заманить людей в свои игры, и, хотя они не были вредными, они имели тенденцию заканчиваться некоторыми неудобствами или смущением.
Еще одна красивая композиция с участием знакомых элементов - кота, девочки и мягкого солнечного света, льющегося из окна.