Мир с гигантскими животными: работы японского иллюстратора (Фото)

1 Этот таинственный японский художник, который носит псевдоним Ariduka55 в социальных сетях, создает иллюстрации, которые воплощают жизнь в совершенно новый мир фантазий, где гигантские животные живут и развиваются вместе с людьми. Эти иллюстрации вдохновлены нашим обычным миром, за исключением того, что маленькие животные - кошки, собаки, кролики, совы, еноты - по размеру близки к трехэтажному зданию. Кажется, художнику нравится баловать нас иллюстрациями, на которых изображены мягкие и приятные животные - панды, кролики, собаки и тому подобное - хотя довольно очевидно, что кошки являются яблоком в глазах художника. Атмосфера на картинах почти всегда неземная и мирная, с элементами рассказа в их композициях. Многие иллюстрации помечены мягким солнечным светом, проникающим сквозь различные объекты, включая листья и окна. Мир, где вы можете уснуть на гигантском меховом комке. Идеальный мир.

2 Спокойная и немного мрачная иллюстрация с корейской синицей (Baepsae). Существует распространенная идиома / поговорка: "синица сломает ноги, пытаясь идти как аист", что в своей простейшей форме означает не притворяться тем, кем вы не являетесь.

3 Это выглядит прямо из научно-фантастического фильма, где главный герой - бездомная кошка. В течение нескольких месяцев местные жители пытались выманить котенка из его укрытия, обещая игрушки и лакомства. "Смотри, это не лазерная указка, ну, по крайней мере, она блестящая".

4 Искусство камуфляжа. Мы не уверены, почему (возможно, из-за больших круглых глаз) этот кот напоминает нам о Тоторо от студии Ghibli.

5 Тихий осенний полдень в храме, насыщенном как цветом, так и падающими листьями.

6 Маловероятный герой собирался убить злодейского волшебника, когда внезапно дикий грозный меховой шар пересек его путь. В отличие от большей части западного мира, японская культура рассматривает черного кота, пересекающего ваш путь, как доброе предзнаменование. Фактически, черные кошки, как правило, считаются удачей в Японии и большей части Азии.

7 Сюрреалистическое изображение. Мы не можем решить, что нам нравится в этой картине - кусты цветущей сакуры или тот факт, что эта кошка носит пару великолепных синих рогов.

8 Еще одна дань крепкому сну на облаках меха.

9 Одним из наиболее известных элементов в азиатском фольклоре является Лунный кролик. Это миф, основанный на парейдолии, который идентифицирует маркировку Луны как кролика. Хотя он возник в Китае, миф в конечном итоге распространился и на другие азиатские культуры.

10 Лиса играет роль в японской культуре, которая необычайно богата и сложна. Верования, которые развивались, когда люди жили намного ближе к природе, сохраняются в историях, фестивалях и языке. Даже в эти рациональные времена у лисы есть волшебная аура, которая все еще сохраняется.

11 Япония воспринимает бабочку как "душу живых и мертвых", в результате широко распространенного убеждения, что духи мертвых принимают форму бабочки, когда они отправляются в другой мир и вечную жизнь. Бабочка также часто используется в качестве символа для молодых девушек, когда они расправляют крылья и превращаются женщин, а также считается, что она символизирует радость и долголетие".

12 Белый кот прячется от полуденного солнца под занавесом драпированных цветов.

13 Если вы слегка прищурите глаза, вы можете заметить, что это не обычный холм. На самом деле это вовсе не холм.

14 В фольклоре тануки были известны как мастера иллюзии. Они могли превращаться в любую форму по своему вкусу - что угодно, от старой прикованной к постели женщины до бутылки белого вина. Однажды замаскированные, они использовали небольшие рифмы, чтобы заманить людей в свои игры, и, хотя они не были вредными, они имели тенденцию заканчиваться некоторыми неудобствами или смущением.