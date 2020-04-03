Коллекционирование как искусство: чем люди только не увлекаются (Фото)

Люди частенько что-то коллекционируют, собирая милые сердцу штучки. Но порой невинное собирательство может перерасти в нечто большее. Так оглянуться не успеешь и вот уже комната заполнилась колоссальной коллекцией, которую и в музее показать не стыдно.
Старинные предметы полны особого очарования и рассматривать их можно долго и с удовольствием, особенно когда речь идет о внушительной коллекции. Что-то завораживающее есть в этой гармонии предметов.
Швейные машинки
Старинные табачные коробки
Эти фарфоровые красотки - американские вазочки 40-60-х годов
Коллекция игрушечных машинок
Коллекция антикварной кукольной мебели
Старинные проволочные изделия
Вязанные прихватки - хоть коллекция и не впечатляет размером, зато какая фактурная!
Викторианские портреты
Соусы
Ключи
Коллекция кружек с городами
Черепаховые гребни и веера
Снова машинки
Лего-человечки
Полицейские свистки
Заварочные чайники. Забавно, что хозяин этой коллекции совсем не любит чай и никогда его не пьет
PEZ - конфеты, состоящие из механического дозатора-игрушки и собственно конфет-пастилок. Бренд принадлежит компании Ed. Haas International. Впервые конфеты были произведены в Австрии в 1927 году, а диспенсеры придуманы в 1948
Коллекция перечниц
Отвесы
Ретро радиоприемники
Ключи и штопоры
Почтовые ящики
Плечики для одежды
Замки
Признавайтесь, у вас тоже где-то есть небольшая коллекция шариковых ручек и часть из них давно не пишет.