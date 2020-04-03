Коллекционирование как искусство: чем люди только не увлекаются (Фото)

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Люди частенько что-то коллекционируют, собирая милые сердцу штучки. Но порой невинное собирательство может перерасти в нечто большее. Так оглянуться не успеешь и вот уже комната заполнилась колоссальной коллекцией, которую и в музее показать не стыдно.

Старинные предметы полны особого очарования и рассматривать их можно долго и с удовольствием, особенно когда речь идет о внушительной коллекции. Что-то завораживающее есть в этой гармонии предметов.

Швейные машинки