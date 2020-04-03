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Коллекционирование как искусство: чем люди только не увлекаются (Фото)

Смотрите фото (26)
Коллекционирование как искусство: чем люди только не увлекаются (Фото)
14:08 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:25 невероятных коллекций, от которых голова пойдет кругом.

  • 1

    Люди частенько что-то коллекционируют, собирая милые сердцу штучки. Но порой невинное собирательство может перерасти в нечто большее. Так оглянуться не успеешь и вот уже комната заполнилась колоссальной коллекцией, которую и в музее показать не стыдно.

    Старинные предметы полны особого очарования и рассматривать их можно долго и с удовольствием, особенно когда речь идет о внушительной коллекции. Что-то завораживающее есть в этой гармонии предметов.

    Швейные машинки

  • 2

    Старинные табачные коробки

  • 3

    Эти фарфоровые красотки - американские вазочки 40-60-х годов

  • 4

    Коллекция игрушечных машинок

  • 5

    Коллекция антикварной кукольной мебели

  • 6

    Старинные проволочные изделия

  • 7

    Вязанные прихватки - хоть коллекция и не впечатляет размером, зато какая фактурная!

  • 8

    Викторианские портреты

  • 9

    Соусы

  • 10

    Ключи

  • 11

    Коллекция кружек с городами

  • 12

    Черепаховые гребни и веера

  • 13

    Снова машинки

  • 14

    Лего-человечки

  • 15

    Полицейские свистки

  • 16

    Заварочные чайники. Забавно, что хозяин этой коллекции совсем не любит чай и никогда его не пьет

  • 17

    PEZ - конфеты, состоящие из механического дозатора-игрушки и собственно конфет-пастилок. Бренд принадлежит компании Ed. Haas International. Впервые конфеты были произведены в Австрии в 1927 году, а диспенсеры придуманы в 1948

  • 18

    Коллекция перечниц

  • 19

    Отвесы

  • 20

    Ретро радиоприемники

  • 21

    Ключи и штопоры

  • 22

    Почтовые ящики

  • 23

    Плечики для одежды

  • 24

    Замки

  • 25

    Признавайтесь, у вас тоже где-то есть небольшая коллекция шариковых ручек и часть из них давно не пишет.

Впечатляюще: реалистичные фигуры животных из воздушных шариков (Фото)

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Коллекция, Хобби, Коллекционирование.
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